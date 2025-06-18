Тест: как хорошо вы знаете творчество Юрия Соломина

В кино Соломин запомнился образами интеллигентов с внутренним нервом — будь то старший адъютант генерала Кольцов, романтичный философ Эмиль из «Обыкновенного чуда» или Арсеньев в «Дерсу Узала» у легендарного Куросавы. Удивительно, но в эпоху, когда многие меняли амплуа, Соломин остался верен своему — и не утратил ни остроты, ни достоинства. А еще в 1990-х он возглавлял Министерство культуры и умудрился не стать заложником политики, сохранив почти аристократическую сдержанность и человеческую порядочность даже в чиновничьем кресле. Пройдите тест на знание цитат из самых известных фильмов с Юрием Соломиным — и узнайте, как хорошо вы знаете отечественный кинематограф.