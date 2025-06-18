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Тест: как хорошо вы знаете творчество Юрия Соломина

18 июня 1935 года в Чите в семье оперной певицы и капельмейстера родился Юрий Мефодьевич Соломин, любимый многими поколениями советский актер, режиссер и педагог. Это один из тех артистов, чей голос и взгляд на искусство буквально вписаны в культурный код страны. Его актерская карьера началась с Малого театра, где он позже стал художественным руководителем — и, что редкость, сумел сохранить этот пост почти полвека, вырастив целое поколение великолепных артистов.

Источник: РИА "Новости"

В кино Соломин запомнился образами интеллигентов с внутренним нервом — будь то старший адъютант генерала Кольцов, романтичный философ Эмиль из «Обыкновенного чуда» или Арсеньев в «Дерсу Узала» у легендарного Куросавы. Удивительно, но в эпоху, когда многие меняли амплуа, Соломин остался верен своему — и не утратил ни остроты, ни достоинства. А еще в 1990-х он возглавлял Министерство культуры и умудрился не стать заложником политики, сохранив почти аристократическую сдержанность и человеческую порядочность даже в чиновничьем кресле. Пройдите тест на знание цитат из самых известных фильмов с Юрием Соломиным — и узнайте, как хорошо вы знаете отечественный кинематограф.

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