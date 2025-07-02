Тест: как хорошо вы помните роли Валерия Золотухина

Его комедийный талант, умение расставить акценты в каждой сцене и мягкий лиричный голос, которым он исполнял песни в кинофильмах, сразу и навсегда покорили сердца зрителей. Он сыграл десятки ролей в театре на Таганке и еще больше — в кино. В отличие от многих других собратьев по искусству Валерий Золотухин сумел найти место и в новом, российском кинематографе, чем заслужил еще большее уважение поклонников. В этом году Золотухину могло бы исполниться 84 года. В честь этого талантливого человека мы предлагаем вам пройти тест: что вы знаете о творчестве Валерия Золотухина.