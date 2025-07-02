Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: как хорошо вы помните роли Валерия Золотухина

В мир кинематографа блистательный советский и российский актер Валерий Золотухин буквально ворвался с фильмами «Пакет» (1965 год), «Хозяин тайги» (1968 год) и «Бумбараш» (1971 год). Мало кому было отмерено столько таланта, как ему.

Его комедийный талант, умение расставить акценты в каждой сцене и мягкий лиричный голос, которым он исполнял песни в кинофильмах, сразу и навсегда покорили сердца зрителей. Он сыграл десятки ролей в театре на Таганке и еще больше — в кино. В отличие от многих других собратьев по искусству Валерий Золотухин сумел найти место и в новом, российском кинематографе, чем заслужил еще большее уважение поклонников. В этом году Золотухину могло бы исполниться 84 года. В честь этого талантливого человека мы предлагаем вам пройти тест: что вы знаете о творчестве Валерия Золотухина.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.