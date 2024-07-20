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Тест: как хорошо вы помните мультфильм «Бременские музыканты»

20 июля 1930 года родился советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев. В мультфильме «Бременские музыканты» он озвучивал многих персонажей — Трубадура, Атаманшу, Разбойников, Короля и его охранников, Петуха, Кота и Пса и исполнил музыкальные партии в песнях, таких как, «Ничего на свете лучше нету», «Говорят, мы бяки-буки» и «Куда ты, тропинка, меня завела». А насколько хорошо вы помните «Бременских музыкантов»? Узнайте в нашем тесте!

Анна Морозова

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