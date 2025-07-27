Тест: угадайте факты из биографии Владимира Высоцкого

Он прожил короткую, но невероятно насыщенную жизнь — как будто знал, чуял, что времени мало (а у кого его, скажите-ка, много?). Высоцкий был сразу всем: актером, поэтом, бардом, легендой при жизни — и мифом после смерти. Предлагаем проверить, как хорошо вы знакомы с биографией любимого поколениями певца.