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Тест: угадайте факты из биографии Владимира Высоцкого

Вспоминаем факты из жизни барда, поэта, актера и яркого, интересного человека — символа своего времени. Его песни продолжают слушать и сейчас, хотя с момента его смерти почти прошло полвека.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail

Имя Владимира Высоцкого — одно из самых ярких и пронзительных в культуре XX века, несмотря на всю его противоречивость и неоднозначность. Его голос, срывающийся на хрип, гитара, звучащая как сердце сложной эпохи — и тексты, обнажающие боль, надежду и бунт. Они стали символом времени, когда свобода мысли ценилась некоторыми выше мещанского благополучия.

Он прожил короткую, но невероятно насыщенную жизнь — как будто знал, чуял, что времени мало (а у кого его, скажите-ка, много?). Высоцкий был сразу всем: актером, поэтом, бардом, легендой при жизни — и мифом после смерти. Предлагаем проверить, как хорошо вы знакомы с биографией любимого поколениями певца.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.