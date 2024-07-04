Тест: хорошо ли вы знаете «Приключения Алисы в Стране чудес»?

4 июля 1865 года английский писатель Льюис Кэрролл опубликовал произведение «Приключения Алисы в Стране чудес», ставшее впоследствие культовым. Оно до сих пор пользуется популярностью, а любимые герои вселенной продолжают влюблять в себя миллионы читателей со всего мира. В честь первой публикации произведения, рекомендуем проследовать за кроликом и пройти тест, чтобы проверить, хорошо ли вы знаете сюжет фантастической сказки.