Тест: продолжите цитату из фильмов с Натальей Селезневой

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в семье военного врача и учительницы, и сегодня, 19 июня, ей исполнилось 80 лет, которые она не будет отмечать публично, выбрав провести спокойный день на даче. Все же здоровье требует к себе внимания, и мы от души желаем его любимой актрисе.
С кино она познакомилась рано: в девять лет снялась в коротком эпизоде детской картины «Алеша Птицын вырабатывает характер», а спустя несколько лет поступила в Щукинское училище. Кстати, мало кто знает, что в молодости Селезнева всерьез увлеклась авиамоделизмом, а в зрелости стала участвовать в телеиграх, где легко цитировала классиков.
Всесоюзную славу актрисе принесла роль Лиды из гайдаевской комедии «Операция Ы и другие приключения Шурика», где ее решительная и очаровательная героиня с чертежами под мышкой стала символом студенческого задора 60-х. Затем была Зина, жена инженера Тимофеева, в культовой ленте «Иван Васильевич меняет профессию» — многие реплики оттуда давно разошлись на цитаты.
За кадром Наталья не менее ярка: более полувека она служила в Московском театре сатиры и оставалась одной из самых оптимистичных артисток труппы. В частной жизни актриса — пример семейного долголетия: с супругом, режиссером Владимиром Андреевым, она была знакома с 1968 года, они прожили в крепком браке вплоть до его смерти в 2020-м. Давайте узнаем, хорошо ли вы помните советскую киноклассику и роли великолепной актрисы?
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