Тест: продолжите цитату из фильмов с Натальей Селезневой

За кадром Наталья не менее ярка: более полувека она служила в Московском театре сатиры и оставалась одной из самых оптимистичных артисток труппы. В частной жизни актриса — пример семейного долголетия: с супругом, режиссером Владимиром Андреевым, она была знакома с 1968 года, они прожили в крепком браке вплоть до его смерти в 2020-м. Давайте узнаем, хорошо ли вы помните советскую киноклассику и роли великолепной актрисы?