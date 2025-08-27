Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: Готовы ли вы и ваш ребенок к 1 сентября?

Дни до 1 сентября тают, как мороженое в августе. В магазинах уже выстроились ряды тетрадей с единорогами, ранцев с супергероями и горы яркой канцелярии. В родительских чатах кипят обсуждения, как найти форму, чтобы не разориться, стоит ли покупать светящиеся кроссовки и какие линейки все же лучше — пластиковые или деревянные? Но готовы ли вы к 1 сентября на самом деле?

Образовательная платформа Учи.ру запустила проект «Звонок для родителя» — бесплатный онлайн-навигатор, который помогает мамам и папам школьников сориентироваться и разложить все по полочкам на старте школьного сезона. «ВФокусе Mail» вместе с методистом Учи.ру Александрой Пчелинцевой подготовили тест, чтобы родители могли проверить, насколько они (и их дети) готовы к новому учебному году. А еще больше полезных тестов и чек-листов можно найти в мини-приложении в рамках проекта.

Еще больше тестов вы можете найти тут.