Тест: Готовы ли вы и ваш ребенок к 1 сентября?

Дни до 1 сентября тают, как мороженое в августе. В магазинах уже выстроились ряды тетрадей с единорогами, ранцев с супергероями и горы яркой канцелярии. В родительских чатах кипят обсуждения, как найти форму, чтобы не разориться, стоит ли покупать светящиеся кроссовки и какие линейки все же лучше — пластиковые или деревянные? Но готовы ли вы к 1 сентября на самом деле?