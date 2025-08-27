Тест: Готовы ли вы и ваш ребенок к 1 сентября?

Образовательная платформа Учи.ру запустила проект «Звонок для родителя» — бесплатный онлайн-навигатор, который помогает мамам и папам школьников сориентироваться и разложить все по полочкам на старте школьного сезона. «ВФокусе Mail» вместе с методистом Учи.ру Александрой Пчелинцевой подготовили тест, чтобы родители могли проверить, насколько они (и их дети) готовы к новому учебному году. А еще больше полезных тестов и чек-листов можно найти в мини-приложении в рамках проекта.
