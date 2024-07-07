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Тест: что вы знаете про праздник Ивана Купалы?

Древняя Русь была богата на праздники. Одним из самых ярких славянских празднеств определенно являлся День Ивана Купалы. Отмечался он 24 июня (по современному календарю — 7 июля) и сопровождался большим количеством примет, обрядов и гаданий.

Давайте окунемся в мистическую атмосферу этого праздника и узнаем, насколько хорошо мы знаем обычаи предков.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.