Тест: что вы знаете про праздник Ивана Купалы?

Давайте окунемся в мистическую атмосферу этого праздника и узнаем, насколько хорошо мы знаем обычаи предков.
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.
Древняя Русь была богата на праздники. Одним из самых ярких славянских празднеств определенно являлся День Ивана Купалы. Отмечался он 24 июня (по современному календарю — 7 июля) и сопровождался большим количеством примет, обрядов и гаданий.
Давайте окунемся в мистическую атмосферу этого праздника и узнаем, насколько хорошо мы знаем обычаи предков.
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.