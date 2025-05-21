Тест: что вы знаете от творчестве писателя Бориса Васильева

Он ушел на фронт буквально со школьной скамьи — в 1941 году окончил 9 классов. Доброволец. Под Смоленском попал в окружение, самостоятельно вышел, отучился в пулеметной школе, служил в воздушно-десантном полку. После тяжелой контузии, — Васильве попал на растяжку с миной, — был отправлен на учебу в академию бронетанковых войск. В запас вышел только в 1954 году. В литературе дебютировал в этом же году — писал пьесы, сценарии. Лауреат премий Ленинского комсомола, государственной премии СССР и премии президента РФ. Пройдите тест и вместе с нами вспомните пронзительные и прекрасные повести, романы Васильева и фильмы, снятые по сценариям писателя.