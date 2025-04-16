Тест: что вы знаете об актере и режиссере Сергее Никоненко

16 апреля 2025 года исполняется 84 года уже легендарному актеру и режиссеру советского и российского кино Сергею Никоненко. Этот удивительный русский актер только в кино сыграл больше 200 ролей и снял 17 фильмов и 1 сериал. А еще он пишет сценарии, играет на аккордеоне и даже создал музей. В день рождения актера мы предлагаем нашим читателям пройти тест о творчестве и биографии Сергея Никоненко.