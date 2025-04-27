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Тест: что вы знаете об актере Евгении Моргунове

27 апреля родился известный советский актер Евгений Моргунов. Он стал неотъемлемой частью комедийного трио Трус, Балбес и Бывалый, но на самом деле амплуа артиста было гораздо шире. Мало кто знает, что ему однажды пришлось сыграть в кино Антихриста, а в одном из самых первых своих фильмов он исполнил роль молодогвардейца Евгения Стаховича. А еще он снял фильм по рассказам Шолохова «Когда казаки плачут» по собственному сценарию и в 1990-х пробовал себя в качестве продюсера. Чтобы вы вспомнили роли прекрасного советского актера, мы предлагаем вам пройти тест «Что вы знаете об актере Евгении Моргунове?».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.