Тест: что вы знаете о жизни и творчестве Эдит Пиаф

Сегодня, 19 декабря, исполняется 110 лет со дня рождения Эдит Пиаф — голоса, ставшего символом Франции. Её жизнь была короткой, но ослепительно яркой: начав с уличных выступлений, она сумела покорить крупнейшие сцены мира. Пиаф ушла из жизни в 47 лет, оставив после себя более 400 песен, многие из которых стали классикой французской музыки XX века.

В день её рождения предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете факты из биографии Эдит Пиаф и истории, связанные с её песнями.

