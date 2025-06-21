Тест: что вы знаете о творчестве и биографии Эрнеста Хемингуэя

126 лет назад 21 июня 1899 года родился знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй. Он вывел литературу на новый уровень. В XX веке он писал так, что молодые писатели XXI века все еще пытаются подражать ему. Он оставлял за скобками множество недосказанного, позволяя читателю интерпретировать строки так, как ему угодно. При этом такой откровенности чувств и напряжения повествования добиться удавалось немногим.

В отличие от других писателей, он сам проживал то же, что и его герои: много путешествовал, охотился, воевал, был ранен, любил женщин и вино, обожал рыбалку и кошек, попадал в авиакатастрофы, а, самое главное, — всю жизнь учился писать так, чтобы читателя брало за горло — и уже не отпускало.

Его смерть стала еще одной тайной. Одни обвиняли писателя в слабости — он застрелился из ружья. Другие считали, что он сошел с ума. На самом деле его довели — лишь 50 лет спустя стало известно, что его, уже смертельно больного, преследовало ФБР.

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