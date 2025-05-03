Тест: что вы знаете о режиссере Леониде Нечаеве — отце советской Красной Шапочки и Буратино

3 мая 1939 года в Москве родился режиссер советского детского кино Леонид Нечаев. Это он снял бессмертные музыкальные детские фильмы «Про Красную Шапочку», «Приключения Буратино» и сказку «Проданный смех». На них выросли целые поколения советских детей. Да и сейчас, в XXI веке, дети любят и знают эти фильмы. А песни из картин Нечаева все поют уже почти 50 лет. Пройдите тест и выясните, что вы знаете о гении советского кинематографа Леониде Нечаеве.