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Тест: что вы знаете о писателе Викторе Астафьеве

В 1924 году на берегу Енисея в селе Овсянка Красноярского края родился на свет писатель, классик советской и русской литературы Виктор Астафьев. Человек очень трудной судьбы, он одним из первых в СССР поднимал темы ответственности человека перед природой. Его романы «Царь-рыба» и «Последний поклон» десятилетиями входили в обязательный список внеклассной литературы для школьников. А стиль автора считался уникальным даже в Китае, где его читали, конечно, в переводе. Мы хотим, чтобы вы вспомнили об этом русском писателе.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.