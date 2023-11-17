Тест: что вы знаете о новогодних традициях в разных странах

Мы сжигаем списки желаний под бой курантов, пересматриваем любимые советские фильмы и готовим еду будто на все январские праздники вперед. Для жителей других стран эти новогодние традиции могут показаться странными, однако у каждого народа есть свои обычаи. Один из наших «подарочков» вам — тест на знание праздничных «странностей» со всего мира.