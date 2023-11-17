12:31 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Тест: что вы знаете о новогодних традициях в разных странах

В каждой стране и семье есть свои особенные праздничные ритуалы. Попробуете угадать некоторые из них?

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Мы сжигаем списки желаний под бой курантов, пересматриваем любимые советские фильмы и готовим еду будто на все январские праздники вперед. Для жителей других стран эти новогодние традиции могут показаться странными, однако у каждого народа есть свои обычаи. Один из наших «подарочков» вам — тест на знание праздничных «странностей» со всего мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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