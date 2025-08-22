Тест: что вы знаете о государственном флаге Российской Федерации

Этот праздник наша страна отмечает с 1994 года. Впервые триколор был поднят над Домом Правительства Российской Федерации 34 года назад, в 1991 году. Так России вернули ее дореволюционный флаг, который в качестве исконно русского был установлен еще в конце XIX века.