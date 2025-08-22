Этот праздник наша страна отмечает с 1994 года. Впервые триколор был поднят над Домом Правительства Российской Федерации 34 года назад, в 1991 году. Так России вернули ее дореволюционный флаг, который в качестве исконно русского был установлен еще в конце XIX века.
С тех пор страна широко отмечает праздник. В этот день улицы и площади городов России украшают флагами, трехцветными полотнами, лентами и воздушными шарами. По всей стране проходят праздничные мероприятия, шествия, авто- и мотопробеги, концерты. К празднику приурочивают вручения государственных наград.
Празднование Дня флага России 2020 года даже попало в Книгу рекордов России — в этот день спортсмены-парашютисты развернули в небе Подмосковья огромный российский флаг площадью 5000 квадратных метров.
В 2025 году центром празднования станет Поклонная гора. Здесь состоится праздничный концерт, на котором выступят группа «Чайф», Александр Ф. Скляр, «Калинов мост», «Земляне», «СерьГа» и другие исполнители. К празднику присоединятся библиотеки, ДК, кинотеатры «Москино», парки и другие организации столицы. Зрителей ждут тематические показы, экскурсии и интерактивы.
В Санкт-Петербурге главным центром праздника станет площадь перед Исаакиевским собором. Здесь состоится концерт, на котором выступят Владимир Самойлов, артисты из Донецка, «Перезвоны» и другие исполнители.
Ну, а мы в честь праздника предлагаем читателям пройти тест: что вы знаете о государственном флаге Российской Федерации?
