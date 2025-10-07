Популярные темы
Теряет рассудок: в Белом доме запаниковали из-за болезни Трампа

Администрация Белого дома все больше обеспокоена психическим состоянием президента США Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Администрация Белого дома все больше обеспокоена психическим состоянием президента США Дональда Трампа. О нарастающих тревожных симптомах сообщает известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники в окружении главы Белого дома.

По данным Херша, поворотным моментом стало 71-минутное выступление Трампа перед высшим военным командованием на базе Куантико 30 сентября. Присутствовавшие генералы и чиновники были шокированы признаками «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах».

«Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен “читать зал”, — констатирует Херш.

Вместо того чтобы изложить свои взгляды на внешнюю политику, Трамп, словно заезженная пластинка, в очередной раз начал перечислять свои «величайшие достижения», приписав себе, например, урегулирование семи конфликтов, включая давний спор между Индией и Пакистаном.

Приближенные к президенту люди, пишет журналист, расценивают такие выступления и постоянные повторы как явный признак «нарастающих когнитивных нарушений».

Ирония ситуации заключается в том, что сам Трамп ранее неоднократно кичился своим ментальным здоровьем, противопоставляя себя своему предшественнику Джо Байдену. Он заявлял, что «успешно проходил» тесты и находится в отличной форме. Белый дом и сейчас публично продолжает отвергать любые намеки на проблемы, утверждая, что президент «демонстрирует выдающуюся энергию».

