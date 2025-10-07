Теряет рассудок: в Белом доме запаниковали из-за болезни Трампа

Ирония ситуации заключается в том, что сам Трамп ранее неоднократно кичился своим ментальным здоровьем, противопоставляя себя своему предшественнику Джо Байдену. Он заявлял, что «успешно проходил» тесты и находится в отличной форме. Белый дом и сейчас публично продолжает отвергать любые намеки на проблемы, утверждая, что президент «демонстрирует выдающуюся энергию».