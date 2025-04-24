Террористы из Средней Азии уничтожены: что означает подготовка к диверсии на НПЗ и какие меры нужны России

Ликвидация двух террористов-мигрантов
В Нижегородской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии. Готовившие его по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии планировали взорвать завод. При попытке задержания они были нейтрализованы. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«В Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии — приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории РФ», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что, действуя по указанию куратора с Украины, мигранты изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для совершения диверсионно-террористического акта. При задержании боевиками было оказано вооруженное сопротивление, они были нейтрализованы ответным огнем.
«В телефонах преступников обнаружена переписка с куратором, свидетельствующая о подготовке диверсионно-террористического акта, а также координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием», — добавили в ЦОС ФСБ.
Возбудили уголовное дело по факту приготовления диверсии.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил сотрудников ФСБ за слаженную работу по предотвращению теракта в регионе.
«Благодарю сотрудников ФСБ России за четкую и слаженную работу по предотвращению в нашем регионе! Страшно представить, какими могли бы быть последствия…» — написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор также призвал жителей области проявлять бдительность, поскольку враг «использует самые разные способы, чтобы нанести нам вред!».
Борьба с терроризмом в среде мигрантов
Военный корреспондент Александр Коц не исключает, что киевский режим и в дальнейшем будет использовать мигрантов для попыток совершения террористических актов на территории России.
«Чубатые продолжают пытаться использовать против нас бородатых. И чем дальше, тем чаще будут пробовать. Качнуть Россию по межнациональному и межконфессиональному сценарию — голубая мечта британских спецслужб», — написал Коц в своем телеграм-канале.
О том, как бороться с террористическими проявлениями в среде мигрантов, специально для ВФокусе Mail рассказал президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«Если мы будем продолжать в таком ракурсе, то потеряем страну».
Он отметил, что наплыву мигрантов в Россию содействуют работодатели, которым выгоднее принять на работу иностранца, нежели россиянина.
«На сегодняшний день у нас в миграционной политике, к сожалению, правят работодатели, а не государство. Для них прежде всего важна прибыль. Если они возьмут на работу мигранта, ему нужно платить 10 тысяч рублей за работу в месяц, а если нанимать россиянина, то ему нужно платить 60 тысяч. После этого работодатели подсчитали свой баланс и поняли, что им нужны мигранты», — сказал Гончаров.
По его словам, меры, принимаемые сегодня в сфере миграционной политики, неэффективны сейчас и не дадут эффекта в будущем.
«Помните, Госдума приняла закон об обязательной сдаче экзамена по русскому языку мигрантами? И выяснилось, что мигранты, пришедшие сдавать русский язык, владеют им лучше, чем наш великий писатель Лев Толстой. Остались какие-то вопросы?» — добавил спикер.
В качестве примера грамотной миграционной политики Гончаров привел Арабские Эмираты.
«Если мы возьмем, к примеру, законодательство ОАЭ, то там местные жители вообще не работают, там работают только мигранты. Но у них такие условия, что закачаешься: они не могут привозить свои семьи, они работают четко с момента прибытия и в рамках договора, который заключен; если, не дай бог, они плюнут или бросят окурок на улице, в течение 24 часов их пинками выгоняют из страны», — пояснил эксперт.
Он напомнил, что в России приезжие группируются в диаспоры, которые, по его словам, «являются ОПГ мигрантов».
«Если мы будем продолжать в таком ракурсе, то скоро все преступления — диверсии, убийства, поджоги — будут совершать только мигранты. Если мы этого не поймем, то мы потеряем страну. Нам нужно принять закон, который бы утверждал, что возможны варианты найма мигрантов, но в нем должно быть указано, по какому договору мигрант работает, что ему разрешено и запрещено, а за нарушение этих норм — высылка из страны в течение 24 часов», — заключил он.