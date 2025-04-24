Террористы из Средней Азии уничтожены: что означает подготовка к диверсии на НПЗ и какие меры нужны России

«На сегодняшний день у нас в миграционной политике, к сожалению, правят работодатели, а не государство. Для них прежде всего важна прибыль. Если они возьмут на работу мигранта, ему нужно платить 10 тысяч рублей за работу в месяц, а если нанимать россиянина, то ему нужно платить 60 тысяч. После этого работодатели подсчитали свой баланс и поняли, что им нужны мигранты», — сказал Гончаров.