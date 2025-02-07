Терпеть или уходить. Что делать, если вас бесит начальник

Допустим, начальник считает, что перед стартом проекта нужно составить точный план с четкими сроками для каждого этапа. Он полагает, что все нужно выполнять последовательно. А сотрудникам при этом легче работать, когда есть общие направления, конечная цель и дедлайн. Им легче браться за несколько задач сразу, переходить от одного дела к другому, но они успевают закончить все вовремя. И считают, что начальник зануда. В этом случае им нужно показать, что их не надо контролировать на каждом шагу. Когда руководитель поймет, что ни сроки, ни качество не страдают, он станет менее требовательным.