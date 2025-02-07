Терпеть или уходить. Что делать, если вас бесит начальник

1. Разберитесь, почему начальник вас бесит.
Как пишет «Лайфхакер», сказать, что руководитель раздражает, легко, а вот понять, почему так происходит, намного сложнее. При этом, если разобраться в причинах, исправить ситуацию будет легче. Они могут быть объективными, когда начальник действительно ведет себя неадекватно, и субъективными, когда проблема кроется в ваших оценках его поступков.
Руководитель создает некомфортную атмосферу
Есть несколько адекватных претензий к начальству.
- Агрессивное поведение, крики, считает свое мнение единственно верным, не приемлет критику и не признает ошибки.
- Мало компетенции, неорганизованность в сочетании со стремлением контролировать каждый шаг сотрудников.
- Не думает о личных границах. Может заговорить о личных делах сотрудников, сделать сомнительный комплимент, обидно пошутить.
- Невнимательно слушает собеседников.
Вместе с тем иногда начальник бесит вас одним своим видом.
Начальник вызывает у вас неприятные ассоциации
Здесь разобраться в причинах раздражения сложнее. Возможно, вам не нравится голос начальника или он внешне напоминает кого-то, с кем вы ругаетесь уже несколько лет.
Если понять, что причина раздражения — лишь ваши ассоциации, вам будет проще контролировать эмоции.
Нужно постараться сосредоточиться на работе и не думать о недостатках начальника. Возможно, очень скоро раздражение начнет исчезать.
У вас разный подход к работе
Допустим, начальник считает, что перед стартом проекта нужно составить точный план с четкими сроками для каждого этапа. Он полагает, что все нужно выполнять последовательно. А сотрудникам при этом легче работать, когда есть общие направления, конечная цель и дедлайн. Им легче браться за несколько задач сразу, переходить от одного дела к другому, но они успевают закончить все вовремя. И считают, что начальник зануда. В этом случае им нужно показать, что их не надо контролировать на каждом шагу. Когда руководитель поймет, что ни сроки, ни качество не страдают, он станет менее требовательным.
2. Четко обозначьте свои границы и отстаивайте их.
Когда начальник ведет себя некорректно и создает конфликтные ситуации, надо обозначить границы, которые вы не позволите нарушить. Нужно сказать об этом прямо и сразу. Во время разговора нужно помнить о некоторых правилах.
Отвечайте на обвинения, когда успокоитесь
Если вы начнете возражать сразу же, то можете еще больше разжечь конфликт. Помните, что на эмоциях мы часто забываем о фактах и переходим на личности. Тогда конфликт может перейти в перепалку. Прийти к компромиссу в такой ситуации будет сложно.
Покажите, что вы готовы принять критику, если в чем‑то ошибались
Можно предложить объяснить, почему вы пришли к определенным решениям, и попросить рассказать, что нужно исправить. Чтобы отстоять свою позицию, начните с задачи, которая перед вами стояла. Расскажите, что может помешать ее выполнить, и объясните, как вы предлагаете справляться с этими проблемами. Можно построить диалог по схеме «рабочая задача — обстоятельства, которые мешают ее решению — предложения».
Возможно, вы или начальник где-то ошиблись, поэтому спокойный разговор, основанный на фактах, позволит разобраться в ситуации. Если же сразу начать оправдываться или перейти в наступление, конструктивного диалога не выйдет.
Предложите выход из конфликтной ситуации, который устроит обоих
Если вы были неправы, признайте это и подумайте, как можно все исправить. Иногда пути решения приходят в голову прямо во время разговора с начальником. В таком случае озвучьте их. Если вариантов пока нет, скажите, что вернетесь с предложениями позже.
Если ошибся начальник, вы тоже можете предложить пути решения проблемы. Возможно, он будет вам благодарен, что вы сфокусировали внимание не на его промахах, а на рабочих задачах.
Помните, что у начальника тоже есть свои границы
Если начальник ошибался, не стоит ему об этом постоянно напоминать. Любой взрослый человек болезненно воспринимает, когда ему грубо указывают на ошибки. И лучше не обсуждать ваш конфликт с другими коллегами и ругать начальника, когда его нет рядом.
Отметьте, какие поступки вы считаете неприемлемыми
Конструктивный диалог возможен только при условии взаимного уважения всех участников. Поэтому, если начальник накричал на вас, можете сказать ему, что не готовы обсуждать рабочие темы на повышенных тонах и на глазах всего отдела. Можно попросить в следующий раз высказывать претензии наедине.
Иногда простого обозначения границы достаточно, чтобы конфликт больше не повторялся.
Это не сделает вас и начальника близки друзьями, но поможет поддерживать ровные отношения. Если же неприятные эпизоды повторятся, придется подумать, готовы ли вы продолжать работу в этой компании.
3. Попытайтесь наладить диалог.
Представьте, что вы на переговорах и перед вами сложный оппонент. При этом вам нужно не сломать его и заставить принять все ваши условия, а найти компромисс. Воспримите ситуацию как тренинг.
Применяйте технику активного слушания
Сделайте краткий вывод из его слов и уточните, правильно ли вы его поняли. Эта простая техника поможет избежать недопонимания. И поводов для раздражения с обеих сторон. Можно также записать выводы и получить подтверждение их правильности у начальника. Если в какой‑то момент он решит отказаться от своих слов, то можно будет показать ему свои записи. Особенно этот вариант подойдет для тех, кто работает удаленно.
Попробуйте поставить себя на место руководителя
Сотрудник воспринимает ситуацию со своей стороны, а начальник может не обращать внимания на детали, но держать в уме общую картину. Критерии оценки в таком случае будут разными.
Подумайте, как бы вы повели себя на его месте. Может, вы обнаружите, что начальник просто не подозревает об обстоятельствах, которые для вас превращаются в серьезные проблемы. Иногда известная нам информация не столь очевидна для других. В таких случаях нужно рассказать начальнику о деталях, которые помогут ему разобраться в проблеме.
Спрашивайте, если чего‑то не понимаете
Некоторые люди боятся, что босс посчитает их некомпетентными, если они станут задавать вопросы. Однако это не так. Конечно, с теми, кто понимает с полуслова, работать проще, но адекватный начальник знает, что так не бывает. Если вы сделаете вид, что все поняли, но ваши действия покажут обратное, вам предъявят претензии. Смело задавайте вопросы — это полезно не только вам, но и всей команде. Правильные вопросы помогут увидеть слабые места в проекте и не совершить возможных ошибок.
4. Решите, хотите ли вы продолжать работу, если диалога не получилось.
Возможно, вы так и не придете к взаимопониманию. И поймете, что начальник по‑прежнему вас бесит, а искать компромисс вы больше не хотите и не можете. Тогда нужно подумать, стоит ли вам продолжать работать в этой компании или лучше уйти. Причин, чтобы остаться, может быть много: высокая зарплата, соцподдержка, замечательный коллектив и интересные проекты. Решите, стоит ли все это того, чтобы мириться с постоянным раздражением.
Если да, то смиритесь с тем, что начальник не изменится, и постарайтесь меньше с ним общаться. В противном случае начинайте поиски новой работы. Возможно, вам пора начать новый этап карьеры.
По данным Harvard Business Review, около 70% сотрудников предпочитают промолчать, даже когда видят, что руководитель ведет компанию к катастрофе. При этом способность грамотно доносить сложные мысли и конструктивно спорить — это навык, который высоко ценится в современном бизнесе. Как объяснить начальнику, что он не прав, рассказывала ранее практикующий семейный психолог, сертифицированный гештальт-терапевт Вера Никифорова.