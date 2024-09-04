Термиты могут «взорваться» при встрече с опасностью. Как это работает

Главной загадкой для исследователей было то, как фермент BP76 может оставаться в твердом состоянии и при этом всегда быть готовым к мгновенной реакции при «взрыве». Оказалось, все дело в кристаллической структуре. Фермент плотно складывается, подобно компактно сложенному листу бумаги, что помогает ему сохранять свою структуру и предотвращает разложение со временем. Дополнительную защиту обеспечивают молекулы сахара, которые прикрепляются к белку, формируя защитный экран и усиливая его стабильность.