Термиты могут «взорваться» при встрече с опасностью. Как это работает

Ученые раскрыли секрет уникального защитного механизма термитов вида Neocapritermes taracua, которые обитают во Французской Гвиане. Эти насекомые носят на спине «рюкзаки», наполненные токсичным веществом, который они могут взорвать при угрозе колонии, сообщает портал Live Science.
Чешские исследователи выяснили, что особую роль в этом процессе играет фермент BP76, который вырабатывается в организме термитов и постепенно накапливается в специальных «кармашках» на их спинах. Этот фермент, в составе которого содержится медь, остается в стабильном твердом состоянии до тех пор, пока термит не почувствует угрозу.
В результате получается ядовитая жидкость, способная убить и обездвижить врагов. Сам «термит-камикадзе» при этом погибает.
Главной загадкой для исследователей было то, как фермент BP76 может оставаться в твердом состоянии и при этом всегда быть готовым к мгновенной реакции при «взрыве». Оказалось, все дело в кристаллической структуре. Фермент плотно складывается, подобно компактно сложенному листу бумаги, что помогает ему сохранять свою структуру и предотвращает разложение со временем. Дополнительную защиту обеспечивают молекулы сахара, которые прикрепляются к белку, формируя защитный экран и усиливая его стабильность.
Также было установлено, что важную роль играет редкая химическая связь между двумя аминокислотами — лизином и цистеином. Эта связь выполняет роль «запирающего механизма», который удерживает фермент в нужной форме.
«Знание трехмерной структуры молекулы так же важно для понимания биологического процесса, как знание отдельных компонентов прибора для понимания его работы», — отметила Павлина Ржезачова (Pavlína Řezáčová), биолог Чешской академии наук.
Ранее в Южной Африке (ЮАР) нашли древнейшие населенные термитники, возраст некоторых из них достигает 34 тыс. лет. Это значит, что они старше, чем наскальные рисунки в Европе, и были созданы до последнего глобального оледенения (26,5−19 тыс. лет назад). Изучение термитников может помочь ученым изучить механизмы противостояния изменению климата и использовать природные процессы для связывания углерода.
До этого группа австралийских ученых обнаружила противомикробные свойства меда муравьев вида Camponotus inflatus. Эксперты протестировали способность меда подавлять ряд патогенных бактерий, дрожжей и плесени, а затем сравнили результаты со свойствами двух видов пчелиного меда. Оказалось, что мед муравьев хорошо справлялся с одними микробами, но против других был эффективен незначительно. Он также неплохо себя проявил в отношении некоторых термостойких дрожжей и плесневых грибов.