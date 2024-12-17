Термин 2024 года «брейнрот» получил научное обоснование

Brain rot — дословно переводится с английского языка, как «гниение мозга».
Известно, что Окфордский словарь определяет «брейнрот» следующим образом: «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материала (в особенности онлайн-контента), который считается тривиальным или примитивным».
Благодаря тому, что последнее время в научной сфере растет осведомленность о «деградации» мозга и ее последствиях, ученые смогли дать научное обоснование существительному «брейнрот». Нейробиолог-бихевиорист доктор Кира Бобинет рассказала, что определенная часть мозга, называемая хабенулой, отвечает за ухудшение интеллектуальной способности при бесконечном скроллинге и просмотре соцсетей.
Когда человек просматривает социальные сети, его мозг на время «отключается», чтобы передохнуть. Однако, когда это происходит слишком часто, мозг теряет свою работоспособность, способность к концентрации и мотивацию.
Помимо прочего, из-за частого скроллинга появляется зависимость, от которой крайне тяжело избавиться. Таким образом мозг постепенно начинает утрачивать свои значимые способности, функции и качества. Этот процесс можно назвать термином «брейнрот».
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