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Термин 2024 года «брейнрот» получил научное обоснование

За 2024 год это слово стали искать в словаре на 230% чаще, чем ранее. В начале декабря Оксфордский словарь назвал «брейнрот» словом года.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Oxford University Press

В начале декабря Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «брейнрот» словом 2024 года. Недавно ученые нашли научное обоснование этому термину, — пишет New York Post.

Brain rot — дословно переводится с английского языка, как «гниение мозга».

Известно, что Окфордский словарь определяет «брейнрот» следующим образом: «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материала (в особенности онлайн-контента), который считается тривиальным или примитивным».

Благодаря тому, что последнее время в научной сфере растет осведомленность о «деградации» мозга и ее последствиях, ученые смогли дать научное обоснование существительному «брейнрот». Нейробиолог-бихевиорист доктор Кира Бобинет рассказала, что определенная часть мозга, называемая хабенулой, отвечает за ухудшение интеллектуальной способности при бесконечном скроллинге и просмотре соцсетей.

Когда человек просматривает социальные сети, его мозг на время «отключается», чтобы передохнуть. Однако, когда это происходит слишком часто, мозг теряет свою работоспособность, способность к концентрации и мотивацию.

Помимо прочего, из-за частого скроллинга появляется зависимость, от которой крайне тяжело избавиться. Таким образом мозг постепенно начинает утрачивать свои значимые способности, функции и качества. Этот процесс можно назвать термином «брейнрот».

Ранее рассказывали о других важных словах и терминах 2024 года.