Терапевт перечислил главные причины кровотечения из носа

В беседе с News.ru в понедельник, 30 октября, врач отметил, что чаще всего такое наблюдается в холодное время года или в регионах, где сухой климат.

По словам Видяскина, носовые кровотечения характеры для людей, страдающих от ринита и синусита. Связано это с тем, что они могут вызывать нарушение нормального кровотока в сосудах.

Также одной из причин кровотечения из носа может быть артериальная гипертония, отмечает Life.ru. Врач объяснил, что высокое артериальное давление может оказывать на сосуды носа дополнительную нагрузку, а это приводит к повреждению и возникновению носовых кровотечений.

Также кровь из носа может идти из-за нарушений, связанных со свертываемостью крови, например, из-за гемофилии и тромбоцитопении. Продолжительность кровотечений в данных случаях увеличивается.

Также кровотечение из носа могут спровоцировать лекарственные препараты, в частности антиагреганты и антикоагулянты, пишет сайт kp.ru.

В августе терапевт Наталья Винарская предупредила, что кровотечения из носа могут наблюдать при гепатите и циррозе печени. Носовые кровотечения также могут возникать на фоне гипертонической болезни.

В июне к.м.н., врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что не стоит запрокидывать голову при кровотечении из носа. Он объяснил, что решить проблему таким образом не удастся, кровь просто будет течь внутрь. При попадании в желудок кровь вызовет сначала тошноту, потом помутнение сознания, человеку станет плохо, а затем начнется очень сильная рвота. Последняя, в свою очередь, создает повышенное брюшное давление, а также повышает внутричерепное давление и, как следствие, усиливает кровотечение из носа.

Зайцев посоветовал при носовом кровотечении перекрыть его ватой, плотно скрутив ее и смочив в растворе перекиси водорода. Крыло носа нужно прижать к перегородке, создавая еще большее давление. Лучше всего сидеть на стуле. Если кровотечение не удается купировать, нужно срочно вызвать скорую помощь.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко назвала одной из причин носового кровотечения дефицит витамина К. По ее словам, этот элемент содержится во многих ежедневно употребляемых человеком продуктах. В рацион в этом случае стоит включить зелень и растительные масла, пишет НСН.