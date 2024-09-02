Терапевт: облысение до 40 лет — риск болезней сердца

И ранняя лысина может даже помочь в профилактике ИБС. Она как бы подсказывает: пора на медосмотр, а то будет поздно. Если начать активно защищаться от атеросклероза до 40 лет, то высок шанс убежать от инфарктов и прочих вариантов ИБС. А вот если этого не делать, то они придут раньше, и уже не так заметно, как лысина.