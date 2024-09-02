Терапевт: облысение до 40 лет — риск болезней сердца

В СССР из-за ранней лысины мужчины обычно комплексовали и пытались ее как-то замаскировать. Сегодня многое поменялось. Многие даже бреются наголо при сохранной шевелюре, чтобы выглядеть брутальнее. Поговорим о том, что нужно знать сильному полу об этой проблеме.
ИБС — многоликая и серьезная
В своем Telegram-канале директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН, профессор и главный терапевт РФ Оксана Драпкина написала: «Раннее облысение (до 40 лет) у мужчин связано с высоким риском развития ишемической болезни сердца. Таким мужчинам необходимо как можно раньше нормализовать режим питания, физической активности и сна, исключить вредные привычки и чаще проходить профилактические медицинские осмотры».
Предупреждение суперсерьезное, ишемическая болезнь сердца (ИБС) многолика, но всегда серьезна. У кого-то ее первым симптомом бывает инфаркт (а иногда даже и внезапная смерть), у многих она проявляется стенокардией, аритмиями, сердечной недостаточностью. Но она всегда развивается долго — бляшки в сосудах сердца растут медленно и до поры до времени никак себя не проявляют.
Ранняя лысина — для подсказки
И ранняя лысина может даже помочь в профилактике ИБС. Она как бы подсказывает: пора на медосмотр, а то будет поздно. Если начать активно защищаться от атеросклероза до 40 лет, то высок шанс убежать от инфарктов и прочих вариантов ИБС. А вот если этого не делать, то они придут раньше, и уже не так заметно, как лысина.
Научная база под этими заключениями огромная. Еще 10 лет назад International Journal of Cardiology («Международный журнал кардиологии») опубликовал обзор 31 научного исследования, в которых участвовали более 29 тысяч человек с алопецией (так медики называют облысение).
Кроме того, у таких мужчин более вероятно повышение в крови уровня холестерина и триглицеридов, а также у них чаще бывает артериальная гипертония. Все это лучшие друзья атеросклероза, а значит, и ИБС. Все эти данные были подтверждены и последующими исследованиями.
Иногда алопеция — это просто облысение
Чтобы выстроить здоровую жизненную стратегию, молодым лысеющим мужчинам надо обязательно проверить все эти показатели.
Многим повезет, у них все анализы будут нормальными. Иногда алопеция — это просто облысение, а не фактор риска ИБС. Все зависит от обмена веществ и гормонов. И анализы покажут, счастливчик вы или нет. Но даже если окажетесь невезунчиком, не все потеряно — ЗОЖ поможет.