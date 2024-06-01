Терапевт назвала пять часто выявляемых несуществующих болезней

Что касается остеохондроза, это заболевание официально существует в МКБ-10, однако его часто диагностируют взрослому человеку без тщательного обследования, когда речь идет о дегенеративно-дистрофических и возрастных изменениях в костно-мышечной системе и хрящевой ткани межпозвонковых дисков. Ювенильный остеохондроз же связан с нарушением нормального роста и развития костей на фоне быстрого роста детей и подростков, пояснила врач. Когда этот диагноз ставят взрослому человеку, причина, вероятно, в других состояниях.