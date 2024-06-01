Терапевт назвала пять часто выявляемых несуществующих болезней

Об этом 1 июня агентству «Прайм» рассказала врач-терапевт, заместитель главврача медицинского центра «Будь Здоров» Анна Жукова.
По ее словам, ВСД является лидером среди диагнозов, которые доктора ставят, когда «ничего не ясно, нет времени разбираться, но поставить что-то нужно и лечить тоже». Его нет в Международной классификации болезней (МКБ-10), однако врачи упорно продолжают диагностировать ВСД, если пациент жалуется на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, головную боль и повышенную потливость.
При этом за этими симптомами могут скрываться серьезные заболевания, несвоевременное лечение которых может привести в серьезным последствиям, предупредила Жукова.
Так называемый «дисбактериоз» является нарушением функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), баланса микрофлоры кишечника под действием каких-то факторов. Истинная причина этого состояния кроется в конкретной патологии ЖКТ, и ее нужно лечить, а не просто пить пробиотики или соблюдать диету, указала она.
Что касается остеохондроза, это заболевание официально существует в МКБ-10, однако его часто диагностируют взрослому человеку без тщательного обследования, когда речь идет о дегенеративно-дистрофических и возрастных изменениях в костно-мышечной системе и хрящевой ткани межпозвонковых дисков. Ювенильный остеохондроз же связан с нарушением нормального роста и развития костей на фоне быстрого роста детей и подростков, пояснила врач. Когда этот диагноз ставят взрослому человеку, причина, вероятно, в других состояниях.
Микронефролитиаз или же песок в почках чаще всего является начальной стадией мочекаменной болезни без дискомфорта и симптомов. Жукова рекомендовала пройти консультацию уролога, чтобы избежать развития заболевания.
Кроме того, среди несуществующих заболеваний часто диагностируют авитаминоз. Терапевт объяснила, что это связанное с дефицитом тех или иных микро- и макроэлементов состояние, которое может обусловлено другими серьезными соматическими патологиями.