Терапевт назвал повышающие гемоглобин продукты

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 24 октября, врач объяснил, что организм получает железо только в двух формах: негемовое — все железо растительной пищи и гемовое — железо продуктов животного происхождения. Гемовое железо лучше всего усваивается организмом (20−30%), поскольку входит в состав гемоглобина и миоглобина, почти идентичных человеческим. Растительное железо усваивается хуже — от 1% до 7%.
Попов отметил, что железо отлично всасывается в присутствии многих органических кислот, витаминов и микроэлементов. В рацион, по его словам, стоит включать профилактическую дозу витамина С, соки лимона или апельсина, грейпфруты и ягоды, блюда из капусты и красного перца.
Фруктоза, помогающая в усвоении железа, содержится во всех сладких фруктах и ягодах. В большинстве кисломолочных продуктов, квашеной капусте, пивных дрожжах, изделиях из ржаной муки содержится янтарная кислота, также необходимая для усвоения железа.
Кроме того, цистеин, позволяющий скорректировать уровень железа, в большом количестве присутствует в куриных яйцах, семенах подсолнечника, чесноке, луке, брокколи, брюссельской капусте, красном и желтом перце, в мясе, птице и рыбе.
Врач добавил, что витамин А, улучшающий всасывание железа, содержится в говяжьей печени, кураге, тыкве, моркови, петрушке и укропе. А важной для процесса усвоения железа фолиевой кислоты много в листовой зелени, яйцах, куриной печени, баклажанах и грибах.
В рыбе и морепродуктах содержится медь, а молочная кислота усиливает абсорбцию железа и снижает содержание фитатов. Содержится она в квашениях и кисломолочных продуктах.
При анемии и выявленном дефиците железа Попов призвал обратиться к врачу, который поможет найти причину и назначит лечение.
Ранее, 21 октября, детский гематолог Дарья Федорова предупредила, что повышенный гемоглобин может быть признаком опасных состояний. В частности, чрезмерное число эритроцитов повышает вязкость крови, что может привести к тромбозам, инфаркту миокарда и ишемическому инсульту, пишет RT.
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В августе врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова рассказала, что гранат повышает уровень гемоглобина, а также налаживает процесс кровообращения и обеспечивает эластичность сосудов, сообщает НСН.
В апреле терапевт Эльзара Темирбаева предупредила, что высокий уровень гемоглобина может говорить об онкологических заболеваниях. К характерным признакам высокого уровня относятся снижение работоспособности, сонливость и утомляемость, головокружения, а также боли в животе, суставах и голове.