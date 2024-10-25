Терапевт назвал повышающие гемоглобин продукты

В беседе с сайтом aif.ru в четверг, 24 октября, врач объяснил, что организм получает железо только в двух формах: негемовое — все железо растительной пищи и гемовое — железо продуктов животного происхождения. Гемовое железо лучше всего усваивается организмом (20−30%), поскольку входит в состав гемоглобина и миоглобина, почти идентичных человеческим. Растительное железо усваивается хуже — от 1% до 7%.