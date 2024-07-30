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Терапевт назвал идеальную температуру кондиционера

Показатель должен быть лишь немного ниже температуры на улице. Это защитит человека от простудных заболеваний, объяснил врач.

Источник: Freepik

Как рассказал NEWS.ru терапевт Андрей Кондрахин, температура комнатного кондиционера должна быть на три-семь градусов меньше, чем на улице. В этом случае риска простудиться практически не будет. Именно такая температура считается комфортной, подчеркнул медик.

Он отметил, что, заходя в помещение после жары, хочется сделать его похолоднее. Например, если на улице +30, люди могут поставить кондиционер на +21 градус. Однако при такой температуре на улице мы не всегда ходим по улице в одной футболке, надо одеваться, но мы об этом забываем.

«Так что температуру надо делать на три-пять, максимум семь градусов меньше», — заключил Кондрахин.

Ранее он подчеркивал, что, если человек приходит с улицы потным и мокрым, нельзя резко снижать температуру в комнате — нужно делать это постепенно.

Напомним, что жара опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ранее хирург рассказал, о чем им нужно помнить в такую погоду, особенно если нет возможности работать в помещении с кондиционером.

Айгуль Сабитова