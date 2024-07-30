Терапевт назвал идеальную температуру кондиционера

Он отметил, что, заходя в помещение после жары, хочется сделать его похолоднее. Например, если на улице +30, люди могут поставить кондиционер на +21 градус. Однако при такой температуре на улице мы не всегда ходим по улице в одной футболке, надо одеваться, но мы об этом забываем.