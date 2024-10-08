Терапевт Ишбаева рассказала, как нужно питаться людям старше 50 лет

— Если у вас сидячая работа или вы передвигаетесь на автомобиле, то понадобится около 1600 калорий в день. Если работа связана с частыми передвижениями или вы занимаетесь физкультурой ежедневно не менее часа, то нужно около 1800 калорий, — отметила терапевт.