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Терапевт Ишбаева рассказала, как нужно питаться людям старше 50 лет

С возрастом в организме снижаются обменные и энергозатратные процессы, поэтому людям старше 50 лет следует придерживаться особого рациона. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева рассказала, как сохранить здоровье с помощью питания людям в возрасте.

Источник: Freepik

По ее словам, после 50 лет рацион должен быть сбалансированным, не очень калорийным, но содержащим все необходимые витамины, минералы, особенно кальций. Ишбаева объяснила, что с возрастом человеку нужно меньшее количество калорий.

— Если у вас сидячая работа или вы передвигаетесь на автомобиле, то понадобится около 1600 калорий в день. Если работа связана с частыми передвижениями или вы занимаетесь физкультурой ежедневно не менее часа, то нужно около 1800 калорий, — отметила терапевт.

Она предупредила, что после 50 следует снизить количества соли, натрий является важным микроэлементом, но в привычном рационе его слишком много, это вызывает отеки и повышает артериальное давление.

— Ограничьте употребление алкоголя. Откажитесь от сладкого. С возрастом возрастает риск развития сахарного диабета и избыточного веса, — добавила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в рационе должны присутствовать овощные салаты, фрукты, морепродукты. Не стоит забывать и про физические упражнения, добавила врач.

Регулярные медицинские осмотры крайне важны для мужчин старше 40 лет, поскольку они позволяют выявить и предотвратить различные заболевания. Дерматовенеролог объяснила, с какой периодичностью нужно посещать врачей.