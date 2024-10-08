Терапевт Ишбаева рассказала, как нужно питаться людям старше 50 лет

По ее словам, после 50 лет рацион должен быть сбалансированным, не очень калорийным, но содержащим все необходимые витамины, минералы, особенно кальций. Ишбаева объяснила, что с возрастом человеку нужно меньшее количество калорий.
— Если у вас сидячая работа или вы передвигаетесь на автомобиле, то понадобится около 1600 калорий в день. Если работа связана с частыми передвижениями или вы занимаетесь физкультурой ежедневно не менее часа, то нужно около 1800 калорий, — отметила терапевт.
Она предупредила, что после 50 следует снизить количества соли, натрий является важным микроэлементом, но в привычном рационе его слишком много, это вызывает отеки и повышает артериальное давление.
— Ограничьте употребление алкоголя. Откажитесь от сладкого. С возрастом возрастает риск развития сахарного диабета и избыточного веса, — добавила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Кроме того, в рационе должны присутствовать овощные салаты, фрукты, морепродукты. Не стоит забывать и про физические упражнения, добавила врач.
Регулярные медицинские осмотры крайне важны для мужчин старше 40 лет, поскольку они позволяют выявить и предотвратить различные заболевания. Дерматовенеролог объяснила, с какой периодичностью нужно посещать врачей.