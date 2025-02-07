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Терапевт Бурнацкая рассказала, как справиться с высоким атмосферным давлением

Улучшить самочувствие в период высокого атмосферного давления помогут умеренные физические нагрузки, правильное питание и необходимое количество жидкости. Об этом рассказала терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая.

Источник: Freepik.com/CC0

— Прогулки на свежем воздухе и легкие физические упражнения помогут поддерживать общее состояние здоровья и улучшить настроение. А употребление продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно кальцием и магнием, может помочь укрепить сердечно-сосудистую систему, — сказала врач.

По ее словам, крайне важно поддерживать водный баланс, поскольку дефицит жидкости может лишь усугубить головные боли и общее самочувствие. Специалист посоветовала практиковать медитации или заниматься йогой, чтобы в такие периоды снизить уровень стресса и поддержать организм.

Обеспечение достаточного количества сна и регулярные перерывы для отдыха также помогут организму адаптироваться к изменениям внешней среды.

Светлана Бурнацкая
терапевт и профпатолог

Бурнацкая отметила, что большую внимательность и осторожность нужно проявить тем, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, дыхательной системы, а также тем, кто склонен к мигреням и других головным болям, сообщает РИАМО.

В столице в предстоящие выходные ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Впервые за всю историю наблюдений оно достигнет 775−777 миллиметров ртутного столба. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как москвичам пережить это непростое для организма время.