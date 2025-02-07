Терапевт Бурнацкая рассказала, как справиться с высоким атмосферным давлением

— Прогулки на свежем воздухе и легкие физические упражнения помогут поддерживать общее состояние здоровья и улучшить настроение. А употребление продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно кальцием и магнием, может помочь укрепить сердечно-сосудистую систему, — сказала врач.
По ее словам, крайне важно поддерживать водный баланс, поскольку дефицит жидкости может лишь усугубить головные боли и общее самочувствие. Специалист посоветовала практиковать медитации или заниматься йогой, чтобы в такие периоды снизить уровень стресса и поддержать организм.
Обеспечение достаточного количества сна и регулярные перерывы для отдыха также помогут организму адаптироваться к изменениям внешней среды.
Бурнацкая отметила, что большую внимательность и осторожность нужно проявить тем, кто страдает от заболеваний сердца и сосудов, дыхательной системы, а также тем, кто склонен к мигреням и других головным болям, сообщает РИАМО.
В столице в предстоящие выходные ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Впервые за всю историю наблюдений оно достигнет 775−777 миллиметров ртутного столба. Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как москвичам пережить это непростое для организма время.