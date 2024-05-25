Терапевт Асанов назвал продукты для охлаждения тела в летнюю жару

По его словам, несмотря на «огненный» эффект перца и мяты, эти продукты помогут в борьбе с жарой. Таким же эффектом обладают огурцы, помидоры, листовые овощи, лесные ягоды, брокколи и сельдерей.
Справиться со зноем помогут блюда тайской и индийской кухни — несмотря на жаркий климат, жители Таиланда и Индии, знающие толк в спасении от жары, часто употребляют острую пищу.
— Но соблюдайте меру, не перегружайте организм острой едой. И, конечно, воздержаться от подобных блюд следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, — приводит слова Асанова портал News.ru.
По его словам, в последние полвека во всех точках мира идет рост температуры воздуха.
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев отметил, что в России за последние несколько лет вдвое выросло число погодных аномалий, и эта тенденция будет продолжаться.