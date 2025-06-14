Теракты Украины развязали руки Москве: теперь США не увидят бомбардировщики РФ из космоса

«Эксперт мыслит в верном направлении, но слишком узко. Потому что за последние три года свою несостоятельность и даже пагубность для России продемонстрировали самые разные договорённости с Западом. Которые либо не соблюдались, либо использовались против нас посредством избирательных трактовок и эксплуатации нашей доброй воли. По этой причине Realpolitik как минимум на ближайшие лет 50 должна стать основной нашего диалога с Западом», — написала Панина в своем телеграм-канале.