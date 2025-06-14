Кроме того, она угрожает договоренностям о контроле над стратегическими вооружениями между РФ и США.
Об этом пишет Тэд Снайдер в The American Conservative.
«Как всегда в украинских действиях, есть элемент театральности. Я не думаю, что это имеет какое-либо стратегическое значение в отношении хода и исхода войны», — приводит издание слова профессора Джеффри Робертса.
Аналогичным шагом, по мнению Снайдера, стало вторжение ВСУ на территорию Курской области, которое создало впечатление, что киевский режим в состоянии перенести боевые действия на территорию противника.
«Но ВСУ не удалось удержать ни пяди земли, которую можно было бы использовать в переговорах. Операция, к тому же, не смогла отвлечь российские войска от Восточной Украины. Вместо этого фронт в Донбассе, где шла настоящая война, оказался ослаблен и уязвим, и это стоило Украине ужасных потерь в лице лучших бойцов и самой современной военной техники, поставленной Западом», — подчеркивает автор публикации.
По мнению Снайдера, бессмысленные с практической точки зрения действия ВСУ могут нарушить стратегический баланс между Россией и США.
«Сохранение стратегических бомбардировщиков открытыми для спутниковых снимков было призвано облегчить проверку соблюдения договора, а не способствовать нападению на ядерную архитектуру. После нападения Украины Россия может почувствовать искушение пересмотреть свои обязательства по Новому договору СНВ. <…> И это опасность для мира», — утверждает эксперт.
Директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина полагает, что существенное влияние на нарушение стратегического баланса в мире оказывают действия Запада.
«Эксперт мыслит в верном направлении, но слишком узко. Потому что за последние три года свою несостоятельность и даже пагубность для России продемонстрировали самые разные договорённости с Западом. Которые либо не соблюдались, либо использовались против нас посредством избирательных трактовок и эксплуатации нашей доброй воли. По этой причине Realpolitik как минимум на ближайшие лет 50 должна стать основной нашего диалога с Западом», — написала Панина в своем телеграм-канале.