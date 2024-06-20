Тепловой удар разрушает организм всего за 15 минут

В последнее время по всему миру наблюдается резкое повышение температуры. Эксперты предупреждают, что сильная жара и долгое нахождение на солнце может привести к тепловому удару, который может грозить не только головокружением и обмороком, но и смертью.
В Daily Mail рассказали, что происходит с организмом с момента выхода человека на жару.
Первая минута
Когда вы в жару выходите на открытый воздух, солнечные лучи попадают на кожу, поэтому сразу начинается процесс потоотделения. С помощью него организм охлаждается.
Вторая минута
Если жара особенно сильная, пот с кожи может испариться всего за две минуты. Организм не успевает выделять столько пота для охлаждения, поэтому запускает процесс вазодилатации, при котором кровеносные сосуды открываются, увеличивая приток крови к коже.
Организм начинает перераспределять кровь по организму в попытках охладиться. Это может продлить потоотделение еще на пару минут, после чего процесс полностью прекратится.
Пятая-десятая минута
Сердце начинает биться быстрее. Происходит это из-за того, что кровь направляется к коже, отходя от жизненно-важных органов. Кровяное давление резко падает, поэтому сердцу приходится работать усерднее.
По мере того, как кровь покидает мозг и поступает к коже, человек, находящийся на пути к тепловому удару, может испытывать такие симптомы, как головокружение и спутанность сознания. Может также наблюдаться предобморочное состояние.
10−15 минута
Настоящий тепловой удар наступает через 10−15 минут нахождения на жаре. Кровь и кислород из кишечника, попадают в общий кровоток. Так в организме начинают распространяться бактерии и токсины. В ответ на них активируются лейкоциты.
По мере того, как лейкоциты сражаются с бактериями, в сосудах образуются тромбы, тем самым увеличивая риск нарушения деятельности сразу нескольких систем организма.
Эксперты сравнивают такие последствия с инсультом, который приводит к невнятной речи, неспособности двигать конечностями, онемению, потере зрения и сильной головной боли.
Более 30 минут
Через полчаса на жаре происходит полная потеря функций организма. В этот момент внутренняя температура тела достигает 41.
Эксперты сравнивают это состояние с сепсисом — чрезмерной реакцией организма на инфекцию, которая грозит полным отказом органов. У пострадавшего может возникнуть рабдомиолиз — разрушение и потенциальная смерть мышц.
Кроме того, высокая температура разрушает клеточные мембраны, что высвобождает калий, который всасывается в кровь. Высокий уровень этого химического элемента может нарушить электрические сигналы в сердце и даже вызвать его остановку.
Долгосрочные последствия
Люди, пережившие тепловой удар, могут страдать от хронических заболеваний почек и сердца и нарушения когнитивных и двигательных функций.
Помимо прочего, однократный тепловой удар повышает риск его повторения. По словам экспертов, это связано со снижением иммунитета пострадавшего.
Как предотвратить тепловой удар
Для предотвращения теплового удара эксперты советуют пить достаточное количество воды и спортивных напитков. Кроме того, следует обращать внимание на принимаемые препараты. Например, антидепрессанты могут препятствовать процессам охлаждения, таким как потоотделение.
Ранее эксперты дали несколько советов, как лучше всего одеваться в жару.
Анна Морозова