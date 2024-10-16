Многодетные семьи могут попасть в Эрмитаж бесплатно

Чтобы попасть в музей, потребуется бесплатный билет, который можно получить в кассе или заранее заказать онлайн на сайте. При входе нужно предъявить удостоверение члена многодетной семьи. И, как сообщают сотрудники музея, показать бумажный документ или его копию на Госуслугах.