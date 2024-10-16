Многодетные семьи могут попасть в Эрмитаж бесплатно

Билет в Эрмитаж стоит 500 рублей. Сокровища музея, конечно, стоят этих денег, но, если представить, что полюбоваться произведениями искусства идет семья из 5 человек, то потратить нужно уже 2500 рублей, а это вполне солидная сумма.
К счастью, музей активно работает над программой льгот — например, в третий четверг каждого месяца попасть во все филиалы музея можно бесплатно.
Теперь же в музее появилась новая льгота, и члены многодетных семей могут ходить в Эрмитаж бесплатно в любой день — об этом Эрмитаж сообщил в своем телеграм-канале.
Чтобы попасть в музей, потребуется бесплатный билет, который можно получить в кассе или заранее заказать онлайн на сайте. При входе нужно предъявить удостоверение члена многодетной семьи. И, как сообщают сотрудники музея, показать бумажный документ или его копию на Госуслугах.
Попасть по таким льготным билетам можно в Главный музейный комплекс Эрмитажа, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода.
Ранее делились планами Эрмитажа на 2025 год: можно заранее присмотреть интересную выставку.