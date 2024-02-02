Теория заговора в полете. Как на самом деле погиб Чкалов?

Но тут нужно вспомнить, когда все это происходит. На дворе конец 1938 года, нацистская Германия набирает силу, уже свершился сговор в Мюнхене, тень нового мирового конфликта у дверей. Советскому Союзу остро нужна новая военная техника, в том числе и в авиации. На счету каждый день и каждый час. Это понимали и испытатели, и конструкторы и потому брали на себя больше, чем способен вынести человек.