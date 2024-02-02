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Теория заговора в полете. Как на самом деле погиб Чкалов?

​В какой-то момент времени стало модно абсолютно все преждевременные смерти советской эпохи объяснять «кровавым режимом».
Источник: РИА "Новости"

15 декабря 1938 года с Центрального аэродрома на Ходынке взлетел новый одномоторный истребитель-моноплан конструкции Николая Поликарпова И-180.

Роковой вылет

Первый полет не предусматривал особо сложных заданий — два круга над аэродромом, после чего посадка.

Однако при заходе на аэродром двигатель заглох. Тем не менее пилот до последнего пытался спасти машину. Роковым обстоятельством стало то, что И-180 задел электрические провода, после чего рухнул на землю. Летчика выбросило из кабины, и он ударился головой об арматуру, находившуюся в месте падения.

Пилота, еще живого, экстренно доставили в Боткинскую больницу, где он скончался спустя несколько часов.

Все произошедшее, несмотря на свою трагичность, не привлекло бы к себе повышенного внимания, если бы не личность авиатора — в тот день погиб Герой Советского Союза Валерий Чкалов, легенда и любимец страны.

Проведенное расследование показало, что И-180 не был готов к летным испытаниям. Инженеры и сотрудники КБ и завода, выпустившего машину, были привлечены к ответственности. За решеткой оказался и конструктор Дмитрий Томашевич, непосредственно возглавлявший работы по проекту истребителя.

«В совершенно неудовлетворительном состоянии»

В 1955 году по решению Главной военной прокуратуры проводится новое расследование гибели Чкалова. Власти заинтересовались — а не было ли в катастрофе 15 декабря 1938 года заговора?

Выводы комиссии оказались практически идентичными — в испытательный полет был отправлен «сырой самолет», и ответственность лежит на конструкторах, а также на самом пилоте.

К слову, в июне 1939 года Климент Ворошилов в приказе «О мерах по предотвращению аварийности в частях ВВС РККА» констатировал: «Герой Советского Союза, известный всему миру своими рекордными полетами комбриг Чкалов погиб только потому, что новый истребитель, который комбриг Чкалов испытывал, был выпущен в испытательный полет в совершенно неудовлетворительном состоянии, о чем Чкалов был полностью осведомлен».

Однако, несмотря на это, десятилетиями гуляет версия о том, что Героя Советского Союза якобы «устранили». Увы, но к продвижению этой темы приложили руку и члены семьи летчика.

То ли разгневанный Сталин повелел расправиться с дерзким асом, то ли Берия, но что-то было…

Есть такое слово — «надо»

Именно этот след при полном одобрении товарища Хрущева искало следствие 1955 года. Вроде бы логично — на дворе 1938 год, разгар репрессий. Вот только и тогда ничего, что бы указывало на гибель Чкалова от вмешательства посторонних лиц, не было.

Если проследить биографию летчика, то большинство прославивших его полетов — это самая настоящая игра со смертью. Чкалов был на передней линии советской авиации, он шел там, где до него не ходил никто. И рисковал он совершенно сознательно.

Документы говорят — Чкалов сам форсировал начало испытательных полетов, торопил, подгонял, давил авторитетом. На первый взгляд, это безумие.

Но тут нужно вспомнить, когда все это происходит. На дворе конец 1938 года, нацистская Германия набирает силу, уже свершился сговор в Мюнхене, тень нового мирового конфликта у дверей. Советскому Союзу остро нужна новая военная техника, в том числе и в авиации. На счету каждый день и каждый час. Это понимали и испытатели, и конструкторы и потому брали на себя больше, чем способен вынести человек.

Истребитель И-180 эксперты называли одной из лучших машин данного класса в СССР. Однако в большую серию он так и не пошел — сказалась гибель Чкалова и еще одного испытателя Тома Сузи, который из-за технической неисправности разбился в сентябре 1939 года.

Что характерно, смерть Сузи не вызвала никакой «теории заговора», хотя при желании и там можно было придумать «вражью волю».

Изображая жертвы

Есть и еще одно обстоятельство, указывающее на отсутствие в этой истории «заговорщицкого следа» — семья Чкалова была окружена максимальной заботой и опекой государства. Очень сомнительно, что власть стала бы столь участливо себя вести по отношению к родственникам того, кто вышел из доверия.

В какой-то момент времени стало модно абсолютно все преждевременные смерти советской эпохи объяснять «кровавым режимом».

Сколько спекуляций было вокруг смертей Есенина и Маяковского, хотя при ближайшем рассмотрении биографий обоих поэтов становится ясно, что никакого стороннего вмешательства там не требовалось. А чего стоит история о Юрии Гагарине, якобы запертом на два десятка лет в психбольницу из-за оппозиционных настроений?

Чкалов и Гагарин, два народных любимца, ушли из жизни в одном возрасте — в 34 года. Смириться с этой потерей трудно, и поэтому столь охотно принимается версия о злодействе.

На самом деле есть то, что по-настоящему их объединяет, — ни тот, ни другой после своих исторических полетов не захотели превращаться в идолов, вечных обитателей почетных президиумов, а рвались к тому, чему посвятили всю жизнь.