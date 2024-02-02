Теория заговора в полете. Как на самом деле погиб Чкалов?

15 декабря 1938 года с Центрального аэродрома на Ходынке взлетел новый одномоторный истребитель-моноплан конструкции Николая Поликарпова И-180.
Роковой вылет
Первый полет не предусматривал особо сложных заданий — два круга над аэродромом, после чего посадка.
Однако при заходе на аэродром двигатель заглох. Тем не менее пилот до последнего пытался спасти машину. Роковым обстоятельством стало то, что И-180 задел электрические провода, после чего рухнул на землю. Летчика выбросило из кабины, и он ударился головой об арматуру, находившуюся в месте падения.
Пилота, еще живого, экстренно доставили в Боткинскую больницу, где он скончался спустя несколько часов.
Все произошедшее, несмотря на свою трагичность, не привлекло бы к себе повышенного внимания, если бы не личность авиатора — в тот день погиб Герой Советского Союза Валерий Чкалов, легенда и любимец страны.
Проведенное расследование показало, что И-180 не был готов к летным испытаниям. Инженеры и сотрудники КБ и завода, выпустившего машину, были привлечены к ответственности. За решеткой оказался и конструктор Дмитрий Томашевич, непосредственно возглавлявший работы по проекту истребителя.
«В совершенно неудовлетворительном состоянии»
В 1955 году по решению Главной военной прокуратуры проводится новое расследование гибели Чкалова. Власти заинтересовались — а не было ли в катастрофе 15 декабря 1938 года заговора?
Выводы комиссии оказались практически идентичными — в испытательный полет был отправлен «сырой самолет», и ответственность лежит на конструкторах, а также на самом пилоте.
К слову, в июне 1939 года Климент Ворошилов в приказе «О мерах по предотвращению аварийности в частях ВВС РККА» констатировал: «Герой Советского Союза, известный всему миру своими рекордными полетами комбриг Чкалов погиб только потому, что новый истребитель, который комбриг Чкалов испытывал, был выпущен в испытательный полет в совершенно неудовлетворительном состоянии, о чем Чкалов был полностью осведомлен».
Однако, несмотря на это, десятилетиями гуляет версия о том, что Героя Советского Союза якобы «устранили». Увы, но к продвижению этой темы приложили руку и члены семьи летчика.
То ли разгневанный Сталин повелел расправиться с дерзким асом, то ли Берия, но что-то было…
Есть такое слово — «надо»
Именно этот след при полном одобрении товарища Хрущева искало следствие 1955 года. Вроде бы логично — на дворе 1938 год, разгар репрессий. Вот только и тогда ничего, что бы указывало на гибель Чкалова от вмешательства посторонних лиц, не было.
Если проследить биографию летчика, то большинство прославивших его полетов — это самая настоящая игра со смертью. Чкалов был на передней линии советской авиации, он шел там, где до него не ходил никто. И рисковал он совершенно сознательно.
Но тут нужно вспомнить, когда все это происходит. На дворе конец 1938 года, нацистская Германия набирает силу, уже свершился сговор в Мюнхене, тень нового мирового конфликта у дверей. Советскому Союзу остро нужна новая военная техника, в том числе и в авиации. На счету каждый день и каждый час. Это понимали и испытатели, и конструкторы и потому брали на себя больше, чем способен вынести человек.
Истребитель И-180 эксперты называли одной из лучших машин данного класса в СССР. Однако в большую серию он так и не пошел — сказалась гибель Чкалова и еще одного испытателя Тома Сузи, который из-за технической неисправности разбился в сентябре 1939 года.
Что характерно, смерть Сузи не вызвала никакой «теории заговора», хотя при желании и там можно было придумать «вражью волю».
Изображая жертвы
Есть и еще одно обстоятельство, указывающее на отсутствие в этой истории «заговорщицкого следа» — семья Чкалова была окружена максимальной заботой и опекой государства. Очень сомнительно, что власть стала бы столь участливо себя вести по отношению к родственникам того, кто вышел из доверия.
В какой-то момент времени стало модно абсолютно все преждевременные смерти советской эпохи объяснять «кровавым режимом».
Сколько спекуляций было вокруг смертей Есенина и Маяковского, хотя при ближайшем рассмотрении биографий обоих поэтов становится ясно, что никакого стороннего вмешательства там не требовалось. А чего стоит история о Юрии Гагарине, якобы запертом на два десятка лет в психбольницу из-за оппозиционных настроений?
Чкалов и Гагарин, два народных любимца, ушли из жизни в одном возрасте — в 34 года. Смириться с этой потерей трудно, и поэтому столь охотно принимается версия о злодействе.
На самом деле есть то, что по-настоящему их объединяет, — ни тот, ни другой после своих исторических полетов не захотели превращаться в идолов, вечных обитателей почетных президиумов, а рвались к тому, чему посвятили всю жизнь.