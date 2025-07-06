Теневые игроки: кто финансирует конфликт на Украине и причем тут блэкрокеры

Основателем BlackRock был банковский работник и талантливый финансист Ларри Финк. Он служил трейдером облигаций в инвестиционном банке First Boston. Однако в 1986-м ему пришлось оттуда уйти после беспрецедентного скандала. Из-за того, что его команда ошиблась в прогнозах процентных ставок, банк потерял около $100 миллионов. Однако этот провал стал не концом его карьеры, а как раз напротив. Осознав важность профессионального управления рисками, он решил сосредоточиться на создании аналитических механизов контроля и прогнозирования рынка. Обратившись за стартовым капиталом в недавно созданную Стивеном Шварцманом инвесткомпанию Blackstone, Ларри Финк начал свою собственную финансовую игру, работая на первых порах как подразделение внутри Blackstone. Произошло это в 1988 году, а уже спустя шесть лет, в 1994-м, BlackRock «отпочковалась» от своего изначального инвестора и стала самостоятельной компанией.