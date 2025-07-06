Усиление милитаристской риторики европейских политиков, прямо озвучиваемые ими планы о возможной войне с Россией к 2030 году, наращивание военных бюджетов ЕС и производства вооружений — все это заставляет всерьез задуматься о том, кто или что стоит за всеми этими сценариями силовой трансформации мира. Эксперты и журналисты ищут объяснение текущим международным процессам, нередко находя ответы в различных конспирологических теориях. И чаще всего в этой связи звучит название известной американской инвестиционной компании — BlackRock.
Действительно, вокруг этой структуры существует множество слухов. Это объясняется как масштабом ее влияния (это одна из крупнейших консалтинг-групп в мире, а активы под ее управлением превышают $10 трлн), так и непрозрачностью многих процессов в глобальных финансах.
Эра «мыльных пузырей»
Основателем BlackRock был банковский работник и талантливый финансист Ларри Финк. Он служил трейдером облигаций в инвестиционном банке First Boston. Однако в 1986-м ему пришлось оттуда уйти после беспрецедентного скандала. Из-за того, что его команда ошиблась в прогнозах процентных ставок, банк потерял около $100 миллионов. Однако этот провал стал не концом его карьеры, а как раз напротив. Осознав важность профессионального управления рисками, он решил сосредоточиться на создании аналитических механизов контроля и прогнозирования рынка. Обратившись за стартовым капиталом в недавно созданную Стивеном Шварцманом инвесткомпанию Blackstone, Ларри Финк начал свою собственную финансовую игру, работая на первых порах как подразделение внутри Blackstone. Произошло это в 1988 году, а уже спустя шесть лет, в 1994-м, BlackRock «отпочковалась» от своего изначального инвестора и стала самостоятельной компанией.
Интересно, что массовое появление инвестиционных гигантов в США, среди которых была и BlackRock, пришлось именно на 1980-е годы. Это неслучайно. Именно в это время президент США Рональд Рейган начал активные экономические реформы, которые позже получили название «рейганомика». Ее основным пунктом стала общая дерегуляция рынка: государство уменьшило контроль над финансовым сектором, энергетикой, авиаперевозками, банками. Эта дерегуляция и дала мощный импульс развитию «трейдерской культуры Уолл Стрит» — культуры спекуляции, риска и краткосрочной прибыли.
Собственно именно тогда и был заложен ключевой политико-экономический конфликт, который — в широком смысле — во многом определяет нынешний мировой порядок. Сформировалась культура финансовых спекуляций, сдвинув фокус экономики США от реального производства к созданию финансовых инструментов. Именно в эти годы, кстати, достиг небывалого масштаба в своей деятельности еще один известный финансист (и политический манипулятор) — Джордж Сорос. Критики нередко говорят о том, что трейдеры создали мир «мыльных пузырей» спекулятивного капитала.
Мировое влияние
В начале 2000-х дела у BlackRock пошли в гору: произошло несколько крупных слияний с сильными игроками рынка. А с 2009 года уже можно говорить о том, что это компания стала мировым гигантом.
BlackRock приписывается глобальное политическое влияние, манипулирование правительствами через консультационные программы и финансовые механизмы. Считается, что BlackRock владеет СМИ, управляет активами крупнейших фармкомпаний. Ее нередко называют частью «теневого правительства» и так называемого американского «глубинного государства» — «deep state». Говорят и о том, что компания вместе с рядом других финансовых структур стоит за ключевыми решениями в международной политике, скрывая при этом истинные цели своих решений от общественности. К тому же BlackRock якобы участвует в глобалистском плане по изменению мира, согласованном с ВЭФ (World Economic Forum).
Противники теорий заговора, напротив, указывают на то, что BlackRock — не владелец этих активов, а лишь посредник, обеспечивающий клиентские вложения. Высокая доля акций не равна управлению или миссии финансирования. Управляя активами клиентов, компания лишь приобретает акции, но это не означает прямое финансирование — скорее, финансовый инструмент вложения.
Мерц на крючке у BlackRock
Новая волна дискуссий вокруг роли BlackRock в большой мировой политике началась после того, как к власти в ФРГ пришел новый канцлер — Фридрих Мерц. Дело в том, что за свою длительную бизнес-карьеру ему довелось несколько лет быть председателем наблюдательного совета BlackRock Germany. Он фактически был лоббистом «блэкрокеров» в ФРГ, обеспечивая им связи с деловыми и политическими кругами Германии.
Этот эпизод создал ему немало проблем в предвыборной гонке: левые обвиняли его в лоббизме финансовых элит, популисты видели в нем представителя «Вашингтона и Уолл-стрит», национал-консерваторы не доверяли ему из-за глобалистского имиджа BlackRock. Так или иначе, придя к власти, он и на словах, и на деле стал демонстрировать гораздо более воинственный настрой, чем его предшественник социал-демократ Олаф Шольц. При Мерце Германия очевидно начала превращаться в главный антироссийский хаб ЕС, и уже, кажется, недалек тот день, когда Киеву будут поставлены ракеты Taurus.
Все это дало почву рассуждать о том, что за кулисами всех этих событий стоит ничто иное, как BlackRock. Есть также мнение, что война — крайне выгодна финансистам. Основные тезисы этой теории сводятся к следующему: BlackRock зарабатывает на поставках оружия, так как инвестирует в оборонные корпорации; компания консультирует Украину и будет управлять ее послевоенным восстановлением, получая прибыль от будущих контрактов; BlackRock якобы лоббирует продолжение конфликта, чтобы максимально увеличить финансовую отдачу.
Национализм против глобализма
BlackRock сформировала образ агрессивного лоббиста глобалистских ценностей транснациональных элит, которые контролируют денежные потоки, долги и инфляцию. Причем с конспирологической точки зрения, борьба между националистами и глобалистами — это не просто спор о внешней политике, а глубокая геополитическая, идеологическая и экономическая война за контроль над ресурсами, институтами, информацией. В этой парадигме конфликт вокруг Украины с широким вовлечением Запада интерпретируется именно как столкновение глобалистов и националистов, отстаивающих национальный суверенитет и борющихся против контроля глобальных структур.
При этом основания для таких утверждений, кажется, есть: BlackRock, к примеру, владеет долями в крупнейших военных корпорациях — Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman.
Интересно и то, что в декабре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский провел видеовстречу с Ларри Финком, где обсуждалась идея создания фонда восстановления Украины под эгидой BlackRock. Правда на днях в корпорации вдруг заявили, что «неуверенность по поводу будущего Украины» снижает интерес инвесторов к проекту, а потому поиск средств для этих целей пока прекращен. Но, так или иначе, вовлеченность компании в украинский кейс не утрачена.
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