Теневой магнат: что известно о задержанном за убийство миллиардере Ибрагиме Сулейманове

Криминальный след Сулейманова тянется за ним с начала 2000-х, когда он столкнулся с обвинениями в мошенничестве и рэкете. В 2004 году Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сулейманова и его начальника в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) Татевоса Суринова по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Речь шла о незаконной продаже в 2002 году навигационного оборудования аэропорта «Казань» на сумму свыше $4,5 млн — активы принадлежали совместному предприятию «Росавиаконсорциум», где Сулейманов был партнером сенатора Сулеймана Керимова.