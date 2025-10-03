Теневой магнат: что известно о задержанном за убийство миллиардере Ибрагиме Сулейманове

Задержание через 20 лет
Московские силовики задержали бизнесмена Ибрагима Сулейманова по подозрению в организации убийства бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению Георгия Таля в 2004 году. Уроженец Дагестана был арестован в своей элитной резиденции в ночь на 3 октября.
По информации ТАСС и телеграм-канала SHOT, одновременно проверяется причастность Сулейманова к резонансному убийству 1999 года — гибели профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова, тело которого было найдено с 25 ножевыми ранениями в лесополосе под Москвой.
В компании «Сирена-Трэвел», принадлежащей миллиардеру, проходят следственные мероприятия. По данным РЕН ТВ, по делу ранее также был задержан 55-летний Абакар Дарбишев, предположительно причастный к исполнению убийства в 2004 году. Мужчина скончался в отделе полиции от остановки сердца, успев, по предварительной информации, дать показания против Сулейманова, назвав его заказчиком преступления. Телеграм-канал «112» пишет, что Абакар Дарбишев был одним из «лидеров дагестанской ОПГ».
Криминальное прошлое
Криминальный след Сулейманова тянется за ним с начала 2000-х, когда он столкнулся с обвинениями в мошенничестве и рэкете. В 2004 году Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сулейманова и его начальника в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) Татевоса Суринова по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Речь шла о незаконной продаже в 2002 году навигационного оборудования аэропорта «Казань» на сумму свыше $4,5 млн — активы принадлежали совместному предприятию «Росавиаконсорциум», где Сулейманов был партнером сенатора Сулеймана Керимова.
Следствие установило, что деньги от сделки были отмыты через цепочку подставных фирм, а ущерб государству превысил 130 млн рублей по курсу того времени. Более того, в ходе расследования всплыли факты вымогательства. По показаниям свидетелей, Сулейманов и Суринов угрожали оружием владельцу автосалона «Родео-Авто» Андрею Арзяеву, заставив его таким образом расторгнуть аренду помещений с «Росавиаконсорциумом» под предлогом «передела рынка».
Арзяев позже дал признательные показания, описав, как на него наезжала «группировка из Дагестана» с пистолетами, требуя освободить 2000 квадратных метров в центре Москвы. У Сулейманова тогда изъяли незарегистрированный пистолет Стечкина — редкий образец советского оружия, что добавило обвинение по статье 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).
Судебный процесс в Тверском районном суде Москвы длился три года. В 2007 году присяжные признали подсудимых виновными, приговорив Сулейманова к 10 годам и 10 месяцам колонии строгого режима, а Суринова — к 9 годам. Осужденные пытались обжаловать приговор, ссылаясь на «давление со стороны силовиков», но Европейский суд по правам человека в 2012 году отклонил жалобу Сулейманова, не найдя нарушений в российском правосудии.
Несмотря на срок, Сулейманов вышел досрочно в 2013 году по УДО, якобы за «примерное поведение», и сразу вернулся в бизнес через сына Расула, который номинально возглавил «Сирена-Трэвел».
Широкие связи
Ибрагим Сулейманов на протяжении десятилетий выстраивал бизнес таким образом, чтобы оставаться в тени. Он выступал ключевым партнером ряда известных бизнесменов, одновременно занимая пост заместителя главы Российской футбольной премьер-лиги в 2000-х годах, Сулейманов курировал трансферы и контракты, что, по версии следствия, помогало отмывать средства через футбольные клубы.
Особую роль в укреплении его положения сыграли семейные узы. Сулейманов — зять миллиардера Платона Лебедева, бывшего совладельца «ЮКОСа». Он женился на его дочери Людмиле еще в 1990-е годы. После тюремного срока Сулейманов искусно использовал родственные связи для сохранения контроля над стратегическими активами.
Его сын Расул стал формальным бенефициаром компании «Сирена-Трэвел», владеющей системой бронирования Leonardo, которая обеспечивает около 80% бронирований авиабилетов российских перевозчиков. Это позволило обойти ограничения для осужденных лиц на владение столь значимыми активами.
По данным СПАРК, в 2024 году «Сирена-Трэвел» имела выручку свыше 6,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 2,9 млрд.