Варшава выходит из проекта «Украина»

«Навроцкий, в принципе, польский националист. Он правый консерватор. Все его взгляды построены на идеях защиты польского суверенитета, на отстаивании национальных интересов. Неважно, в отношениях с кем: с Украиной, Россией или Брюсселем. Сейчас это отражает мнение очень большого числа польских граждан, придерживающихся правых взглядов. Можно сказать, что они почти одинаково негативно относятся и к русским, и к немцам, и к украинцам», — пояснил в разговоре с ВФокусе Mail политолог Дмитрий Буневич.