Варшава выходит из проекта «Украина»

Разворот направо
В последнее время в Польше заметно слабеет поддержка идеи вступления Украины в Евросоюз. Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах только подчеркнула эту тенденцию.
«Навроцкий, в принципе, польский националист. Он правый консерватор. Все его взгляды построены на идеях защиты польского суверенитета, на отстаивании национальных интересов. Неважно, в отношениях с кем: с Украиной, Россией или Брюсселем. Сейчас это отражает мнение очень большого числа польских граждан, придерживающихся правых взглядов. Можно сказать, что они почти одинаково негативно относятся и к русским, и к немцам, и к украинцам», — пояснил в разговоре с ВФокусе Mail политолог Дмитрий Буневич.
По его словам, Навроцкий известен не только тем, что он уничтожал памятники советским солдатам, погибшим в боях за освобождение Польши, но он также много занимался проблемами, связанными с геноцидом поляков на Волыни.
«Неспособность договориться с киевским режимом по историческим проблемам, связанным в том числе с памятью о Волынской резне, о геноциде поляков, бомбардировками во время Второй мировой войны, — все это, безусловно, лишь укрепляет антиукраинские настроения в стране», — добавил Буневич.
Несмотря на это, Польша продолжает играть ключевую роль в поддержке Украины, но с оговорками: многие политики, включая представителей правящей партии, подчеркивают, что вступление в ЕС возможно только после стабилизации ситуации и проведения необходимых реформ. Этот сдвиг в настроениях отражает баланс между солидарностью с Украиной и прагматическими интересами польского общества.
Одни минусы, никаких плюсов
Если в 2023 году 85% поляков поддерживали евроинтеграцию Украины, то сейчас таковых осталось только 35%, показывают данные опроса института Ibris за июнь.
Не последнюю роль в этом сыграли мигранты с Украины, считает Буневич. По его мнению, раздражение поляков вызвано отсутствием государственных субсидий для беженцев, а также их вовлеченностью в теневую экономику. «Многие из приехавших 1,5 млн человек находятся в серой экономике. Одни не работают и сидят на пособиях, другие нелегально работают, третьи заняты в криминальной сфере», — подчеркнул он.
«За эти годы стало понятно, что если теоретически представить, что Украина окажется внутри Евросоюза, то украинцы будут претендовать на то, чтобы получать дотации из Брюсселя на восстановление, на выравнивание своей экономики с европейскими стандартами и тому подобное. А поляки сами рады получать дотации, они совершенно не заинтересованы в таких украинских конкурентах», — полагает эксперт.
Еще один важный аспект в этом вопросе — экономическая конкуренция, особенно в аграрном секторе. Польские фермеры, столкнувшиеся с наплывом украинского зерна, требуют квотирования поставок, видя в украинских производителях прямых соперников. «Если вдруг украинцы окажутся в ЕС, это будут одни минусы и практически никаких плюсов для Польши», — заключил политолог.
Раскол в Европе
Все больше европейцев не верят в возможность скорого присоединения Украины к ЕС. Венгрия, Словакия и Польша открыто заявляют о невозможности интеграции Киева в ближайшее время. В Италии, Австрии и Франции подобные настроения менее выражены, но тоже присутствуют, считает Буневич.
Эксперт подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в условиях продолжающегося конфликта практически неосуществимо. Обещание членства в ЕС могло быть использовано как «морковка», своего рода приманка для Украины, чтобы обозначить перспективу без конкретных обязательств. По мнению Буневича, даже страны, находящиеся в более стабильной ситуации, такие как Молдова, Балканы, далеки от вступления в ЕС, а сам процесс интеграции может длиться десятилетиями.
«Сейчас Украина не в состоянии провести даже выборы на своей территории. Если ты вступаешь в Европейский союз, ты должен проводить выборы по нормам ЕC. Очевидно, что это в нынешней ситуации просто невозможно», — резюмировал политолог.
Дарья Баева