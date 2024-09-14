Температурный пистолет: топ гаджетов, которые помогут легко перенести простуду

Приборы для ингаляций стали более популярными по понятным причинам. Люди готовятся к приближающемуся сезону простуд. Небулайзер — это современный аппарат, при помощи которого в домашних условиях можно делать ингаляцию. Раньше при простуде советовали накрыться одеялом и дышать над кастрюлей с горячей картошкой. Сейчас нужного эффекта можно добиться в более комфортных и, главное, безопасных условиях.