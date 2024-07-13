Температура в доме, в котором вы выросли, влияет на будущее

Говорят, что от привычек, приобретенных в детстве, сложно избавиться во взрослом возрасте. Результаты исследования ученых из Ирландии и США показало, что восприятие температуры человеком в настоящее время зависит от того, какая температура была в его доме в детстве. Исследование опубликовано в журнале PLOS Climate.
Специалисты опросили 2128 взрослых из США, которые рассказали, какая температура поддерживается в их доме зимой и помнят ли они, в холодных или теплых условиях жили в детстве.
Те участники, которые сейчас живут в более холодных регионах, но выросли в теплых домах с температурой примерно 26,6°С пытаются и сейчас поддерживать такой же уровень обогрева. У тех, чье детство прошло в прохладе, температура в доме ниже, чем у первых.
По словам исследователей, эту детскую привычку возможно исправить. Так, участники, которые переехали из теплого региона в более холодный и наоборот, сообщили, что, если они считают себя частью общества в новом месте жительства, температура в их доме может быть намного ниже, чем у тех, кто считает себя частью другого сообщества.
Ученые отметили, что требуется провести более глубокие исследования, так как недавняя работа была основана на субъективных ответах участников. Кроме того, термостат в доме может показывать температуру, отличную от фактической.
Ранее были названы дешевые способы сохранения прохлады в доме.
Анна Морозова