Температура в доме, в котором вы выросли, влияет на будущее

По словам исследователей, эту детскую привычку возможно исправить. Так, участники, которые переехали из теплого региона в более холодный и наоборот, сообщили, что, если они считают себя частью общества в новом месте жительства, температура в их доме может быть намного ниже, чем у тех, кто считает себя частью другого сообщества.