Темный, молочный, белый, дубайский. Какой шоколад самый калорийный

Состав молочного шоколада — это сочетание какао-продуктов, молока и сахара. В стандартной плитке молочного шоколада содержится от 20% до 40% какао, а остальную часть составляют молоко (сухое или сгущенное), какао-масло и сахар. Именно благодаря этим ингредиентам молочный шоколад обладает таким мягким и сладким вкусом, который любят почти все. Иногда в него добавляют орехи, карамель или кусочки печенья, что делает его еще вкуснее, но и калорийнее.