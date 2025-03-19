«Тем не менее»: нужна запятая или нет

В русском языке есть множество слов и выражений, использование которых в письменной речи вызывает вопросы. Одно из таких сочетаний — «тем не менее». Несмотря на его частое употребление и знание правил, нередко возникает сомнение, когда его выделять запятыми, а когда можно обойтись без них. В статье рассмотрим роль «тем не менее» в предложении, определим случаи, когда пунктуация не нужна, и ситуации, требующие ее наличия. Понимание этих нюансов поможет избежать распространенных ошибок и сделает речь грамотной и выразительной.