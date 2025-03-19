«Тем не менее»: нужна запятая или нет

В русском языке есть множество слов и выражений, использование которых в письменной речи вызывает вопросы. Одно из таких сочетаний — «тем не менее». Несмотря на его частое употребление и знание правил, нередко возникает сомнение, когда его выделять запятыми, а когда можно обойтись без них. В статье рассмотрим роль «тем не менее» в предложении, определим случаи, когда пунктуация не нужна, и ситуации, требующие ее наличия. Понимание этих нюансов поможет избежать распространенных ошибок и сделает речь грамотной и выразительной.
Какую роль в предложении играет «тем не менее»
Сочетание «тем не менее» выполняет функцию связующего элемента в предложении, подчеркивая контраст между двумя частями высказывания. Семантически указывает на то, что, несмотря на предшествующие утверждения или обстоятельства, последующая фраза остается истинной.
В лексическом плане «тем не менее» можно рассматривать как комбинацию, состоящую из трех частей: «тем» (обозначает обстоятельства), «не» (отрицание) и «менее» (сравнительный оборот). В результате получается выражение, которое означает «несмотря на это», «все равно». Словосочетание может выполнять в предложении функцию союза или наречия. В первом случае оно равноценно но, однако. Во втором — словам «впрочем», «ведь», «вместе с тем».
- Пример союзного сочетания: «Он очень устал, тем не менее продолжал работать».
- Пример наречного выражения: «Он был неопытен. Тем не менее справился с задачей».
Писатели и ораторы используют «тем не менее» для структурирования дискурса, чтобы представить неоднозначные точки зрения, рассмотреть конфликтующие факторы. Это словосочетание помогает смягчить влияние уступки, подчеркивая, что последующая информация или аргумент сохраняют обоснованность.
Таким образом, сочетание «тем не менее» может быть использовано для передачи оттенков отношения противоречия, неожиданности, контраста. Это делает его незаменимым инструментом в речевой практике, позволяя точнее передавать мысли и эмоции.
Когда «тем не менее» не выделяется запятыми
Нередки случаи, когда сочетание «тем не менее» используется в предложении без выделения запятыми. Это происходит, когда оно выступает в роли обстоятельственного выражения и не отделяется от остальной части предложения.
Примеры таких ситуаций:
1. В начале предложения, где выражение равнозначно по смыслу союзам однако, но, и: «И тем не менее они безмятежно приемлют подобный рай — не задумываясь, не размышляя, не исследуя вопроса, — и даже искренне хотят туда попасть!» (М. Твен «Письма с земли»).
2. В середине предложения: «И большую роль во всем этом играли те зловещие, неясные, но тем не менее тревожные слухи о Босини, которые докатились и до него…» (Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах»).
3. Наречное использование: «Сохраняя все тот же нейтралитет, несколькими годами позже он тем не менее поддерживал знакомство с Н. А. Ишутиным и членами его кружка» (В. Ключевский «Курс русской истории». Том 1).
Авторы словаря «Трудные случаи русской пунктуации» (1) называют «тем не менее» частицей, не требующей обособления. Еще один вариант использования — в роли, идентичной союзу однако. В таком случае запятую используют безотносительно к «тем не менее», по правилам написания сложносочиненных предложений: «Я был уверен в своем решении, тем не менее оно оказалось неверным».
Ирина Жерегеля, учитель русского языка высшей категории, помогает разобраться:
— Почему постановка запятых в этом словосочетании вызывает затруднения? Во-первых, в русском языке некоторые слова — это двойные агенты, то есть они могут быть разными частями речи. Понять, что перед нами такое слово, можно только из контекста. Во-вторых, сочетание «тем не менее» похоже на вводное слово, с той лишь разницей, что оно не вносит дополнительного оттенка, поэтому не нуждается в выделении запятыми.
Тем не менее, в некоторых случаях запятая для обособления этого выражения все-таки требуется.
Когда перед и после «тем не менее» ставится запятая
Знак препинания необходим перед и после «тем не менее», если использовать словосочетание как вводное, придающее дополнительный смысл высказыванию. Это происходит в следующих случаях:
1. При контрасте или уточнении в начале предложения.
- «Тем не менее, они отблагодарили меня, совершив это подношение из цветов» (Т. Маккарти «Сатиновый остров»).
- «Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов» (М. Булгаков «Собачье сердце»).
2. Если в предложении противопоставляются события, факты, предметы. Обратите внимание: в таких вариантах часто два сказуемых соответствуют одному подлежащему.
- Он опоздал, но, тем не менее, успел на презентацию.
- Он, тем не менее, решил продолжить работу, несмотря на усталость.
Другие примеры:
- Этот проект, тем не менее, был завершен в срок, хотя и с большими трудностями.
- Она, тем не менее, согласилась помочь, хотя была очень занята.
- Мы, тем не менее, решили рискнуть, понимая все возможные последствия.
- Погода, тем не менее, улучшилась, хотя прогнозы были неутешительными.
- Он, тем не менее, остался доволен результатом, несмотря на критику.
Примеры предложений с «тем не менее»
Чтобы правильно расставить запятые при использовании «тем не менее», можно сделать следующее:
1. Определить, к какой части речи относится словосочетание в конкретной фразе: если наречие — запятая не нужна, если союз — обособление требуется.
2. Обдумать контекст предложения. При противопоставлении и усилении для сохранения ясности и логичности высказывания «тем не менее» требует знаков пунктуации.
Ирина Жерегеля дает подсказку, как не ошибиться в написании:
— Попробуйте заменить сомнительное выражение союзом, в котором точно уверены. Для примера возьмем предложение «Все знают правила постановки запятых, тем не менее допускают ошибки». Переформулируем: «Все знают правила постановки запятых, но допускают ошибки». Здесь словосочетание «тем не менее» — союз, поэтому перед ним ставим запятую".
Несколько примеров:
«…граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа» (Л. Толстой «Война и мир». Том 3).
«— Не ощущаю разницы, — высокомерно сказал тот, что стоял у окна. — И тем не менее она существует» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя»).
«Тем не менее вполне возможно, что я, сам того не замечая, все время шел к этому» (Ю. Несбё «Немезида»).
И еще:
Он много работал над проектом, тем не менее результат оказался неудовлетворительным.
Мы пытались найти компромисс, тем не менее, так и не смогли договориться.
Тем не менее я продолжу бороться за свои идеи.
Тем не менее я надеюсь на лучшее.
Другие случаи, когда при постановке запятых часто допускают ошибки
Помимо сочетания «тем не менее», существует множество других случаев в русском языке, когда постановка запятых вызывает затруднения. Это связано с неправильным пониманием структуры предложения или функций вводных слов.
Например:
1. Ошибки в употреблении запятых перед частицами и, да, если они соединяют однородные члены предложения.
2. Неправильно выделены слова вроде «однако», «напротив», которые требуют запятой перед и после себя.
3. Запятые неверно поставлены между частями сложносочиненного предложения.
Примеры предложений с правильной расстановкой знаков препинания:
- Она пришла на встречу, но опоздала.
- Я хотел бы поехать в отпуск, однако у меня нет времени.
- Мы решили провести выходные дома, потому что погода испортилась.
- Она умеет готовить вкусно и быстро.
- Тем не менее, я продолжу работать над этим проектом.
- Он был уверен в своих силах, однако результат оказался неожиданным.
- Я люблю путешествовать, да и друзья мои тоже.
- Она очень умная девушка, напротив, ее брат всегда был ленивым.
Таким образом, знание правил пунктуации при использовании выражения «тем не менее» и других подобных конструкций поможет избежать распространенных ошибок и сделает речь точной и выразительной.
Список источников
1. Пахомов В. Свинцов В., Филатова И. Трудные случаи русской пунктуации. 2012.
2. Грамота.ру. Справочно-информационный портал о русском языке.
Автор: Татьяна Гречко
Эксперт: Ирина Жерегеля, учитель русского языка высшей категории, г. Санкт-Петербург