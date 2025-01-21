Тем, кто ложится спать. В чем польза и вред дневного сна для взрослых

Во-первых, продолжительность. В идеале — 20−30 минут. Такой отдых освежит и не вызовет чувство разбитости. Во-вторых, время дневного сна. Лучше всего спать между 12:00 и 14:00, когда уровень бодрствования естественно снижается. В-третьих, обстановка. Для дневного сна выберите тихое, затемненное место без отвлекающих факторов. Также важна регулярность. Если отдыхать в одно и то же время, организм сможет адаптироваться и использовать дневной сон с максимальной пользой.