Тем, кто ложится спать. В чем польза и вред дневного сна для взрослых

Польза дневного сна
Такой отдых может улучшить общее самочувствие, но если он будет длиться недолго. Так, 20−30 минут сна помогут повысить концентрацию внимания, улучшить настроение и восстановить силы. Такой отдых способен и помочь избавиться от переутомления, напряжения, стресса. Кроме того, дневной сон расслабляет мышцы. Помимо этого, он может положительно повлиять на когнитивные функции. После него, например, повышается скорость обработки информации и ясность мышления, пишет «Ридус».
Особенно полезен дневной отдых во время высокой умственной нагрузки, когда требуется сосредоточенность и быстрота реакции.
Вред дневного сна
Вместе с тем у подобных перезагрузок есть и минусы. Если спать больше получаса, возникает риск погружения в глубокие фазы сна. В итоге человеку тяжело встать, он чувствует себя вялым, возникает ощущение дезориентации. Это может помешать вернуться к работе и снизить продуктивность.
Кроме того, дневной сон может плохо повлиять на ночной. Долгий отдых днем может помешать уснуть вечером. В результате это приведет к сбою режима сна и бодрствования.
Также важно учитывать время дневного отдыха. Если лечь отдыхать во второй половине дня, могут нарушиться биологические ритмы, что может вызвать бессонницу или ухудшить качество ночного сна.
Правила эффективного дневного сна
Чтобы сон днем приносил только пользу, нужно учитывать несколько аспектов.
Во-первых, продолжительность. В идеале — 20−30 минут. Такой отдых освежит и не вызовет чувство разбитости. Во-вторых, время дневного сна. Лучше всего спать между 12:00 и 14:00, когда уровень бодрствования естественно снижается. В-третьих, обстановка. Для дневного сна выберите тихое, затемненное место без отвлекающих факторов. Также важна регулярность. Если отдыхать в одно и то же время, организм сможет адаптироваться и использовать дневной сон с максимальной пользой.
Ранее плюсы дневного сна назвал главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.