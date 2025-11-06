Телохранитель Фонарев: Джоли не могла пешком перейти границу с Украиной

Звезда Голливуда Анджелина Джоли, посетившая Херсон 4 ноября, не могла приехать на Украину, не уведомив об этом власти, также она не могла перейти границу пешком. Об этом aif.ru заявил профессиональный телохранитель Алексей Фонарев.
Анджелина Джоли приехала в Херсон 4 ноября. Politico пишет, что актриса якобы не уведомила власти Украины о своем визите и перешла украинскую границу пешком. Это второй визит Джоли с начала СВО. В 2022 году она посещала Львов.
«Могла ли она перейти границу пешком? Нет, конечно, это невозможно. Ну только если она не совсем сумасшедшая. Просто так перейти границу нельзя, ей пришлось бы дать денег пограничнику, который должен был бы поделиться с начальником, который бы ему сказал: “А если что случится с ней, кто отвечать будет?” В этом нет никакого смысла. Она могла перейти границу пешком вот как. Она на машине доехала до границы, прошла 100 метров и пересела на местную, на то, что предоставил Киев. Ее вооруженная охрана не могла бы перейти на границу в другую страну, если уж на то пошло», — сказал Фонарев.
По его мнению, визит Джоли — это политическая история, пиар-акция со стороны Киева.
«Все эти визиты звезд, политиков, они согласовываются. Им обещают, что по ним не ударят ракетой или еще чем-то. Потому что иначе все эти визиты можно было бы прекратить еще на первой неделе. Без согласования по всем каналам такие визиты невозможны», — добавил телохранитель.
По данным украинских СМИ, Джоли приехала в Херсон в рамках благотворительной программы и побывала в нескольких медицинских учреждениях.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук писал, что приезд голливудской звезды на Украину нужен для того, чтобы отвлечь внимание от провала украинской армии на поле боя.