16 ноября, источник: © РИА Новости

Телохранитель Эрдогана спас его от нападения пчелы

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Телохранитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «нейтрализовал» пчелу, севшую на спину турецкого лидера.

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Видео набирает обороты в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным телеканала Halk TV, это произошло во время выступления Эрдогана на партийном собрании в здании Великого национального собрания (парламента), где он резко критиковал руководство Израиля.

«На плечо Эрдогана села пчела, и его телохранитель вмешался с “реактивной скоростью” и “нейтрализовал” её», — передал телеканал.

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