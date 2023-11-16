Телохранитель Эрдогана спас его от нападения пчелы
АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Телохранитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «нейтрализовал» пчелу, севшую на спину турецкого лидера.
АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Телохранитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «нейтрализовал» пчелу, севшую на спину турецкого лидера.
Видео набирает обороты в соцсетях.
По данным телеканала Halk TV, это произошло во время выступления Эрдогана на партийном собрании в здании Великого национального собрания (парламента), где он резко критиковал руководство Израиля.
«На плечо Эрдогана села пчела, и его телохранитель вмешался с “реактивной скоростью” и “нейтрализовал” её», — передал телеканал.