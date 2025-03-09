Тело в тревоге. Эксперт Григорьян перечислил опасные сигналы организма

Сосуды пронизывают весь организм человека, поэтому сбой, возникающий из-за их плохой работы, может коснуться любого органа. Какие сигналы нельзя оставлять без внимания, aif.ru рассказал эндоваскулярный хирург, детский эндоваскулярный хирург, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян.
Наш организм ежедневно посылает нам массу «звоночков», с помощью которых надеется до нас достучаться и убедить принять необходимые меры: наконец-то выспаться, взять отпуск, оздоровить питание, увеличить потребление воды и снизить потребление кофеина и алкоголя, бросить курить, начать делать зарядку, а, может, и записаться к врачу. Однако взрослые, как правило, игнорируют все эти сигналы. Полагаем, что вот полежим, отдохнем, и все пройдет. И, действительно, как правило, поначалу плохое самочувствие само проходит, и мы вновь готовы приступать к работе. Увы, такое отношение к себе до добра не доведет. Поэтому каждому из нас надо уметь считывать подсказки, которые нам посылает организм, и ориентироваться, о чем говорит тот или иной симптом, и насколько он опасен.
Не болит, и хорошо?
Для каждого органа есть свои клинические признаки заболевания. Начнем с главного — с сердца, ведь именно ишемическая болезнь сердца остается лидирующей среди всех сердечно-сосудистых заболеваний, которые, как известно, лидируют среди причин смертности населения.
«В большинстве случаев основная жалоба при атеросклеротическом поражении сосудов сердца — это давящие и жгучие боли за грудиной. То есть, стенокардия, — говорит эксперт. — Эти боли появляются не сами по себе, а в ответ на физическую нагрузку — подъем по лестнице или ходьбу по ровной поверхности. К сожалению, есть группа пациентов, у которых ишемия миокарда не проявляется классическими болями. Это так называемая группа пациентов с безболевой формой ишемии миокарда, и она самая опасная».
У таких пациентов, по словам Григорьяна, симптомов либо нет вовсе, либо имеются эквиваленты болей за грудиной — например, одышка, которая появляется при движении и заставляет человека периодически взять паузу и передохнуть.
Погоди, не так быстро
Ишемическая болезнь сердца имеет свои стадии развития. При 1 стадии, или как принято говорить у врачей — первом функциональном классе, эти проявления возникают только после того, как человек пройдет в быстром темпе не менее 500 метров или без остановки поднимется на 4 этаж. То есть, такой человек живет на третьем этаже, или пользуется лифтом, и практически не ходит пешком, а передвигается на авто, о том, что его сердце нуждается в помощи, он может долго не догадываться. Тем более, что, стоит немного передохнуть, и болевой синдром и одышка проходят. так как в покое они купируются, и это заставляет пропускать первые предупредительные звоночки организма. А тем временем заболевание прогрессирует, и класс стенокардии нарастает.
На второй стадии клинические проявления начинают беспокоить уже при прохождении всего 200 метров и менее. А затем боли и одышка появляются и в покое. И в этом случае уже не всегда отдых способствует восстановлению. Игнорирование болей за грудиной может привести к развитию инфаркта миокарда с непредсказуемыми последствиями.
Не просто мигрень
Сосуды, снабжающие кровью и кислородом головной мозг, также подвержены риску атеросклеротического поражения. Но кто из нас обращается к неврологу, а уж тем более проходит обследование сосудов головного мозга всякий раз, когда его беспокоит головная боль или появляются головокружение, мелькание «мушек» перед глазами? Мы полагаем, что это всё от нагрузки, усталости, стрессов и недосыпа. В общем, обычное дело. А ведь это могут быть признаки гипоксии — нехватки кислорода головному мозгу. Однако если выше указанные симптомы участились, наш эксперт советует не откладывать визита к неврологу, поскольку не внушающие большинству людей вроде бы невинные симптомы могут быть предвестником сужения сонной артерии. Эта та артерия, по которой в основном головной мозг получает кровь. В случае ее закупорки, или миграции фрагмента атеросклеротической бляшки, развивается ишемический инсульт, который может привести к потере (и подчас необратимой) многих жизненно важных функций, а порой и к смерти.
В ногах правда есть
Иногда, атеросклероз не затрагивает сосуды сердца, но очень сильно повреждает сосуды, питающие кровью нижние конечности. Здесь клинические проявления заболевания становятся очень многообразными. Основная жалоба в таких случаях, по словам Григорьяна, — боли в области голени при ходьбе или подъеме по лестнице. Зачастую боль в голени при ходьбе мы связываем с лишним весом, малоподвижным образом жизни, тогда как дело может быть совсем в ином.
Второй важный признак — повышенная зябкость ног. У таких пациентов даже в теплый день конечности остаются холодными на ощупь; а у мужчин также возможно выпадение волос с передней поверхности голени. И это еще не всё. В ряде случаев атеросклероз сосудов нижних конечностей (при определенной локализации патологического процесса), становится причиной импотенции. Конечно, все эти симптомы не развиваются одновременно, ведь процесс атеросклеротического поражения сосудистой стенки обычно носит постепенный характер. Но если вовремя не обратить внимания на предупреждающие сигналы, которые посылает наш организм, можно довести ситуацию до критической. И тогда единственным способом сохранить пациенту жизнь будет ампутация конечности. Поэтому эксперт советует своевременно обращаться за консультацией специалиста, не полагаясь на мнение соседей, коллег и всемирной паутины.