Тело в тревоге. Эксперт Григорьян перечислил опасные сигналы организма

Сосуды, снабжающие кровью и кислородом головной мозг, также подвержены риску атеросклеротического поражения. Но кто из нас обращается к неврологу, а уж тем более проходит обследование сосудов головного мозга всякий раз, когда его беспокоит головная боль или появляются головокружение, мелькание «мушек» перед глазами? Мы полагаем, что это всё от нагрузки, усталости, стрессов и недосыпа. В общем, обычное дело. А ведь это могут быть признаки гипоксии — нехватки кислорода головному мозгу. Однако если выше указанные симптомы участились, наш эксперт советует не откладывать визита к неврологу, поскольку не внушающие большинству людей вроде бы невинные симптомы могут быть предвестником сужения сонной артерии. Эта та артерия, по которой в основном головной мозг получает кровь. В случае ее закупорки, или миграции фрагмента атеросклеротической бляшки, развивается ишемический инсульт, который может привести к потере (и подчас необратимой) многих жизненно важных функций, а порой и к смерти.