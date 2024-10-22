Тело как храм: какие религии запрещают нанесение татуировок и почему

Ещё одной религией, в которой татуировки нежелательны, является христианство. И хотя в Библии содержится ограниченное количество упоминаний о татуировках и других способах изменения внешности, даже эти упоминания ясно указывают на то, что христианская религия выступает против таких практик. В книге Левит (19:28) указано: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмён», что подчёркивает запрет на нанесение изменений на теле.