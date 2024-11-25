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Телеведущий поймал дикую змею в салоне самолета

За свой героизм он получил бесплатный напиток и аплодисменты.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

В четверг, 21 ноября, рейс VA1482 авиакомпании Virgin Airlines был задержан на 20 минут из-за того, что пассажиры заметили дикую змею на борту. Об этом сообщает People.

Рейс из Брума в Перт (Австралия) должен был вылететь в 10:30 утра по местному времени, однако его отложили после того, как один из пассажиров крикнул перед взлетом, что на борту находится змея.

К счастью для тех, кто летел этим рейсом, в салоне, помимо дикой змеи, находился телеведущий Андре Ререкура. Когда пассажиров собирались эвакуировать из самолета, он схватил рептилию и вынес ее из самолета, за что был встречен аплодисментами.

Известно, что за столь отважный поступок стюардессы предложили телеведущему бесплатный напиток, но скромный герой рейса выбрал газированную воду.

Я думаю, все почувствовали облегчение, когда не пришлось выходить из самолета. Многие люди были счастливы, потому что змея была в безопасности.

Андре Ререкура
телеведущий

Позднее представитель авиакомпании подтвердил, что в салоне самолета была обнаружена неядовитая змея, которую быстро высадили. В то же время исполнительный директор международного аэропорта Брум (Австралия) заявил, что он не знает, как рептилия оказалась на борту.

Предполагается, что безбилетный гость рейса — питон Стимсона. Это неядовитая змея, которая обитает по всей Австралии.

Ранее рассказывали, что в гараже семьи из Флориды живет около 200 змей.