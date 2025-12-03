Телеведущий «Спаса» Голованов рассказал, что приводит молодежь в церковь

«Сюда я подобрался как на минном поле. Самое опасное — говорить с женской аудиторией на эту тему. Хотя бы на эти 40 не пользоваться этим приложением. Когда мы это озвучили с Сергеем Михеевым на радио, я столько проклятий давно не получал. Я думал, я знаю все опасные темы, а тут оказалось, что тема маркетплейсов как мина. Даже супруга ко мне потом подошла со словами: “Ну вы это как-то по-мужски сказали. Как будто если всё это лежит в корзине, это нужно обязательно купить”. Я спросил: “А что, у тебя что-то лежит в корзине?” Она открывает, а там на 94 тысячи рублей, дальше — 164 тысячи рублей. Я понял, что это не рекорд вообще! Оказалось, что есть женщины, у которых в корзине накоплено на миллион. Нам с Михеевым приходит письмо от женщины: “Что вы сказали! Я купила всё самое нужное — порошок, зубную щетку, теплицу, диван, сапоги”. И всё это она один заказ перечисляет. Все это можно покупать, но речь идет об эмоциональных покупках», — добавил Голованов в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.