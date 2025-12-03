Телеведущий «Спаса» Голованов рассказал, что приводит молодежь в церковь

По словам Голованова, одним из ключевых религиозных событий был крестный ход, который состоялся 4 ноября в Москве.
«Долгое время это было табуировано — так пошло со времен пандемии. По Москве пошел крест, и к такому, наверное, никто не был готов. И по организации это было видно. 400 тысяч человек вышло на улицы в рядовое по московским меркам воскресенье, но это очень сильно впечатлило. Это были молодые люди, те, кто пришел со своими семьями, со своими детьми туда», — рассказал Голованов.
Журналист отметил, что для него на самом деле это не было удивительным, потому что он постоянно ходит в церковь и встречает там в основном молодых людей, вопреки стереотипам.
«Я как человек, который бывает в воскресенье в храме, вижу, кто там собирается. Однажды молодой батюшка вышел, смотрит и говорит: “А где же бабушки?” Очень много молодых — мужчины, женщины и дети — семьи. На этом фоне остаются бабушки, но это уже не преобладающая аудитория», — пояснил он.
По словам Голованова, в церковь молодых людей привлекает кризис идеалов и смыслов в современной жизни.
«Это полная засуха смыслов. Когда тебе предлагают, чтобы вся жизнь вокруг того, чтобы заработать. Это очень здорово. Но вот человек достигает какой-то точки — и понимает: ну, а что дальше? Дальше надо уже еще больше и больше, или чувствует себя как рыба на берегу, как будто дышать нечем. Перед человеком невольно встает вопрос: “А что дальше? Зачем это все? Почему?”. Во всем мире этот вопрос пытаются заболтать всякой чепухой, мелочевкой, абсолютно проходными вещами, которые сейчас есть, а завтра мы это не вспомним», — подчеркнул Голованов.
Телеведущий также затронул тему Рождественского поста. По его словам, это касается не только моментов, когда нужно смирить себя в плане еды. Голованов отметил, что есть вопросы, которые касаются современных людей, например отказ от мата, скроллинга в соцсетях и шопинга на маркетплейсах. Последнее, по его словам, вызывает очень бурную реакцию у женщин.
«Сюда я подобрался как на минном поле. Самое опасное — говорить с женской аудиторией на эту тему. Хотя бы на эти 40 не пользоваться этим приложением. Когда мы это озвучили с Сергеем Михеевым на радио, я столько проклятий давно не получал. Я думал, я знаю все опасные темы, а тут оказалось, что тема маркетплейсов как мина. Даже супруга ко мне потом подошла со словами: “Ну вы это как-то по-мужски сказали. Как будто если всё это лежит в корзине, это нужно обязательно купить”. Я спросил: “А что, у тебя что-то лежит в корзине?” Она открывает, а там на 94 тысячи рублей, дальше — 164 тысячи рублей. Я понял, что это не рекорд вообще! Оказалось, что есть женщины, у которых в корзине накоплено на миллион. Нам с Михеевым приходит письмо от женщины: “Что вы сказали! Я купила всё самое нужное — порошок, зубную щетку, теплицу, диван, сапоги”. И всё это она один заказ перечисляет. Все это можно покупать, но речь идет об эмоциональных покупках», — добавил Голованов в эфире шоу «Центральный канал» на платформе VK.