Телеведущая Эмили Каландрелли стала сотой женщиной, побывавшей в космосе

Каландрелли поделилась своими впечатлениями от увиденного, а компания Безоса выложила видео в соцсети, но после этого телеведущая получила ненавистные и сексистские комментарии. Она пояснила, что некоторые интернет-тролли сексуализировали ее реакцию на вид планеты из космоса. В конечном счете инцидент привел к тому, что Blue Origin удалила оригинальное видео из своих аккаунтов в социальных сетях. Каландрелли призналась, что подобная реакция ее огорчила и даже разозлила. В своем профиле Эмили написала, что отказывается «уделять много времени людишкам в интернете». Однако не все так плохо, ведь сотни женщин поддержали телеведущую, рассказав, что посмотрели трансляцию запуска вместе с детьми и вдохновились ее бесстрашию.