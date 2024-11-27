Телеведущая Эмили Каландрелли стала сотой женщиной, побывавшей в космосе

Не существует далекой-далекой галактики, где женщины могли бы спастись от сексистских комментариев онлайн-троллей. Это подтвердил недавний инцидент: телеведущая и инженер Эмили Каландрелли стала сотой женщиной, побывавшей в космосе, однако вместо поздравлений она получила лишь оскорбления в соцсетях, — пишет The Guardian.
Сообщается, что Эмили Каландрелли присоединилась к группе из шести космических туристов, участвовавших в запуске корабля Blue Origin, аэрокосмической компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.
Мы достигли невесомости, я тут же перевернулась и посмотрела на планету. Я не ожидала увидеть так много космоса, и я все время говорила, что это наша планета! Это было то же самое чувство, которое я испытала, когда родились мои дети, и я подумала: «Это мой ребенок!».
Каландрелли поделилась своими впечатлениями от увиденного, а компания Безоса выложила видео в соцсети, но после этого телеведущая получила ненавистные и сексистские комментарии. Она пояснила, что некоторые интернет-тролли сексуализировали ее реакцию на вид планеты из космоса. В конечном счете инцидент привел к тому, что Blue Origin удалила оригинальное видео из своих аккаунтов в социальных сетях. Каландрелли призналась, что подобная реакция ее огорчила и даже разозлила. В своем профиле Эмили написала, что отказывается «уделять много времени людишкам в интернете». Однако не все так плохо, ведь сотни женщин поддержали телеведущую, рассказав, что посмотрели трансляцию запуска вместе с детьми и вдохновились ее бесстрашию.
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