Телеведущая в прямом эфире надела на голову гигантское яйцо и довела коллег до истерики

После этого в студию внесли одно из таких яиц. Робертс, впечатленная размерами изделия, решила надеть его на голову. «Я сейчас в яйце, ребят. В шоколадном яйце», — сказала ведущая. Затем она пошутила, что застряла в нем, чем рассмешила коллег.